«Лунный свет» - лучший фильм: все номинанты премии «Оскар»

Сегодня состоялась церемония награждения премии «Оскар».
Как и ожидалось, больше всех статуэток (шесть) собрал мюзикл «Ла Ла Лэнд». В частности, картина победила в номинациях лучший режиссер и актриса. Более того, изначально объявили, что именно он получил награду за лучший фильм, но потом оказалось, что это была ошибка, а победитель - «Лунный свет».
Вот тут можно посмотреть видео этого момента.
Все победители выглядят следующим образом:
Лучший фильм - "Лунный свет"
Лучшая актриса - Эмма Стоун ("Ла Ла Лэнд")
Лучший актёр - Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")
Лучший режиссер - Дэмиэн Шазелл ("Ла Ла Лэнд")
Лучший адаптированный сценарий - Барри Дженкинс, Тарелл Элвин МакКрейни ("Лунный свет")
Лучший оригинальный сценарий - Кеннетт Лонерган ("Манчестер у моря")
Лучшая песня - City of Stars ("Ла Ла Лэнд")
Лучшая музыка к фильму (композитор) - Джастин Хёрвиц ("Ла Ла Лэнд")
Лучший оператор - Линус Сандгрен ("Ла Ла Лэнд")
Лучший короткометражный фильм - "Пой"
Лучший короткометражный документальный фильм - "Белые каски"
Лучший монтаж - "По соображениям совести"
Лучшие визуальные эффекты - "Книга джунглей"
Лучший художник-постановщик - "Ла Ла Лэнд"
Лучший анимационный фильм - "Зоотрополис"
Лучший короткометражный анимационный фильм - "Песочник"
Лучший фильм на иностранном языке - «Коммивояжер»
Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис ("Ограды")
Лучшее сведение звука - "По соображениям совести"
«О. Джей: Сделано в Америке» - лучший документальный фильм
"Фантастические твари и где они обитают" получает "Оскар"
"Отряд самоубийц" - Лучший грим и прически
Махершала Али - лучший актер второго плана ("Лунный свет")