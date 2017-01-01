«Лунный свет» - лучший фильм: все номинанты премии «Оскар»

Как и ожидалось, больше всех статуэток (шесть) собрал мюзикл «Ла Ла Лэнд». В частности, картина победила в номинациях лучший режиссер и актриса. Более того, изначально объявили, что именно он получил награду за лучший фильм, но потом оказалось, что это была ошибка, а победитель - «Лунный свет».

Вот тут можно посмотреть видео этого момента.