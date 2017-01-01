ТЕЛЕКРИТИКА

«Лунный свет» - лучший фильм: все номинанты премии «Оскар»

Культура

Сегодня состоялась церемония награждения премии «Оскар».


Как и ожидалось, больше всех статуэток (шесть) собрал мюзикл «Ла Ла Лэнд». В частности, картина победила в номинациях лучший режиссер и актриса. Более того, изначально объявили, что именно он получил награду за лучший фильм, но потом оказалось, что это была ошибка, а победитель - «Лунный свет».

Вот тут можно посмотреть видео этого момента.

«Телекритика» следила за церемонией и вела текстовую онлайн-трансляцию:

Как вручали «Оскар» (лучшие моменты)

Все победители выглядят следующим образом:

Лучший фильм - "Лунный свет"

Лучшая актриса - Эмма Стоун ("Ла Ла Лэнд")

Лучший актёр - Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

Лучший режиссер - Дэмиэн Шазелл ("Ла Ла Лэнд")

Лучший адаптированный сценарий - Барри Дженкинс, Тарелл Элвин МакКрейни ("Лунный свет")

Лучший оригинальный сценарий - Кеннетт Лонерган ("Манчестер у моря")

Лучшая песня - City of Stars ("Ла Ла Лэнд")

Лучшая музыка к фильму (композитор) - Джастин Хёрвиц ("Ла Ла Лэнд")

Лучший оператор - Линус Сандгрен ("Ла Ла Лэнд")

Лучший короткометражный фильм - "Пой"

Лучший короткометражный документальный фильм - "Белые каски"

Лучший монтаж - "По соображениям совести"

Лучшие визуальные эффекты - "Книга джунглей"

Лучший художник-постановщик - "Ла Ла Лэнд"

Лучший анимационный фильм - "Зоотрополис"

Лучший короткометражный анимационный фильм - "Песочник"

Лучший фильм на иностранном языке - «Коммивояжер»

Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис ("Ограды")

Лучшее сведение звука - "По соображениям совести"

«О. Джей: Сделано в Америке» - лучший документальный фильм

"Фантастические твари и где они обитают" получает "Оскар"

"Отряд самоубийц" - Лучший грим и прически

Махершала Али - лучший актер второго плана ("Лунный свет")