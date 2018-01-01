ТЕЛЕКРИТИКА

Объявлены номинанты на хореографический «Оскар» – они весьма неожиданные

Культура

23 октября в Беверли-Хиллз состоится церемония вручения World Choreography Awards. А сегодня были объявлены номинанты премии, в число которых сумел затесаться «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона.


Быть может, танцев в фильме было и не так много, но номер Рианны сделал «Валериана» более достойным номинантом, чем ряд мюзиклов. Постановкой танцев для фантастической ленты занималась хореограф Эмили Голдблюм.

Кроме того, на премию дважды претендует «Величайший шоумен»: по совокупности заслуг хореографа Эшли Уоллен и за номер The Other Side под руководством Дэниела Кампоса и Тамары Левинсон.

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А вот два оставшихся номинанта – фильмы рангом значительно пониже. Получить Choreo может телевизионный мюзикл от Disney «Наследники 2», номера для которого ставили Кенни Ортега и Тони Теста, а также затравленный критиками фильм «Вперёд! Глобальное состязание чирлидеров», которому зрители на IMDb поставили 4,3/10 баллов, а на RottenTomatoes – и вовсе позорную единицу. Что ж, зато танцы хорошие.

Напомним, что неделю назад были оглашены победители премии Emmy-2018: главными триумфаторами оказались комедийный сериал «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon Video), драма «Игра престолов» (HBO) и «Американская история преступлений» (FX).

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