Объявлены номинанты на хореографический «Оскар» – они весьма неожиданные

Быть может, танцев в фильме было и не так много, но номер Рианны сделал «Валериана» более достойным номинантом, чем ряд мюзиклов. Постановкой танцев для фантастической ленты занималась хореограф Эмили Голдблюм.

Кроме того, на премию дважды претендует «Величайший шоумен»: по совокупности заслуг хореографа Эшли Уоллен и за номер The Other Side под руководством Дэниела Кампоса и Тамары Левинсон.