Обнародован первый трейлер сиквела «Убийцы» – «Солдат»

"Когда я сказал студии, что хотел бы написать сценарий к сиквелу, они решили созвать традиционное собрание, продумать план и так далее, а я ответил: «Нет, нет, ребята. Первый фильм был оригинальным. Сейчас я просто уйду, а затем вернусь с готовым скриптом, который вы возьмете в работу». Они доверились мне, прочитали готовый вариант и наверняка подумали: «Вот черт. У нас большие проблемы». По сравнению со второй частью «Убийца» покажется комедией. Да, я вовсе не тот парень, который обычно пишет сиквелы", ‒ заявил Шеридан.