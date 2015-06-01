Обнародован первый трейлер сиквела «Убийцы» – «Солдат»

В центре истории вновь окажется проблема с наркотиками и наркокартелями – масштаб торговли запрещенными веществами вышел на новый этап, что очень беспокоит руководство. В итоге специальный агент получает задание вмешаться в происходящее, а также обещание позволить действовать «без контроля».
Главные роли в фильме сыграют Бенисио Дель Торо и Джош Бролин. Режиссером фильма станет Стефано Соллима, который снял ленты «Субура» и «Все копы – ублюдки».
Ранее в интервью сценарист фильма Тэйлор Шеридан рассказал, что вторая часть будет заметно брутальнее и жестче оригинала.
"Когда я сказал студии, что хотел бы написать сценарий к сиквелу, они решили созвать традиционное собрание, продумать план и так далее, а я ответил: «Нет, нет, ребята. Первый фильм был оригинальным. Сейчас я просто уйду, а затем вернусь с готовым скриптом, который вы возьмете в работу». Они доверились мне, прочитали готовый вариант и наверняка подумали: «Вот черт. У нас большие проблемы». По сравнению со второй частью «Убийца» покажется комедией. Да, я вовсе не тот парень, который обычно пишет сиквелы", ‒ заявил Шеридан.
Мировая премьера фильма назначена на 29 июня 2018 года.
Заглавное фото: cdn.collider.com