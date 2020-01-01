Обещанного 2 года ждут: приквел «Игры престолов» увидим в 2020

Согласно сообщению газеты Belfast Telegraph, работа над приквелом «Игры престолов» стартует в столице Северной Ирландии в октябре этого года. Журналисты ссылаются на собственные источники внутри студии Paint Hall: якобы сотрудникам компании сообщили, что их следующим проектом станет предистория событий, которые легли в основу самого популярного сериала канала HBO.

По информации Belfast Telegraph, действие приквела будет развиваться за тысячу лет до событий, показанных в оригинальном сериале по роману Джорджа Мартина. Сам автор эпопеи «Песнь льда и пламени» настаивает на том, чтобы новый сериал назывался «Долгая ночь» (The Long Night), и обещает, что в нем будет наконец-то раскрыта тайна Белых Ходоков. Соавтором Мартина в написании сценария выступила Джейн Голдман – сценаристка таких заметных фильмов, как «Звездная пыль», «Люди Икс: Первый класс» и «Дом странных детей мисс Перегрин». Она же станет и шоураннером проекта, так что у будущего сериала есть неплохие шансы.

Дата премьеры «Долгой ночи» пока что не сообщается, но уже сейчас понятно, что сериал стоит ожидать не ранее чем через год после завершения «Игры престолов», то есть в 2020 году.

Напомним, что в мае 2017 года канал HBO объявил о запуске в разработку пяти новых сериалов по мотивам вселенной «Игры престолов».

Фото: youtube.com/watch?v=FsvDFK8gkt4