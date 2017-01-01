О царях, олигархах и революции: 5 лучших нон-фикшн книг российского рынка-2017

Уходящий 2017 год стал весьма урожайным для российского книжного рынка. Но при этом наблюдается любопытная тенденция.
Самое занимательное в этой книге – личность автора. Петр Авен – российский банкир-миллиардер, участник рейтинга богачей русского «Форбс», решил выступить в роли интервьюера, а его собеседниками стали люди, лично и близко знавшие скандального олигарха Бориса Березовского. Представители крупного бизнеса обычно неохотно общаются с журналистами, и тот факт, что интервьюер – человек того же круга, придает книге особую достоверность: попробуй «заливать» что-то человеку, который сам во всем участвовал и всех знает. Однако стоит помнить, что «запретные темы» в этом узком кругу тоже общие.
В книге много интересных подробностей из жизни Березовского: например, история его знакомства с Путиным, после которой будущий президент обещал переломать ему ноги. Или гомерический поход Березовского в украинскую политику, когда он хотел раскрутить майора Мельниченко (опубликовавшего знаменитый компромат на Кучму и его окружение) в президенты Украины и едва не поселил его в своей квартире – в одной из башен Трампа в Нью-Йорке.
Из многочисленных бесед вырисовывается портрет героя – лихого авантюриста, эгоцентрика, живущего по принципу «экспансии самого себя», прожектёра, идеи которого иногда оказываются гениальными. Березовский по полной воспользовался сумбуром и хаосом после распада империи и в упоении достигнутого проглядел момент, когда система вновь начала костенеть и складываться в новую империю. Олигарх, обращавшийся к нынешнему президенту «Володя», не мог рассчитывать на то, что в России, с ее сакрализацией власти, придется ко двору в новую эпоху.
Еще один сборник интервью – на этот раз с участниками диссидентского движения в СССР, подготовленный главредом сайта о культуре «Кольта.ру». Борьба советских диссидентов – важная страница советской истории, давшая опыт противостояния личности давлению всемогущего государства, и в то же время – типичный невыученный урок: еще при жизни борцов режим, рухнувший, как им казалось, навсегда, начал оживать в новом обличье. Сборник этих горьких и местами жутких воспоминаний – очень хорошее напоминание о советском прошлом, в котором были не только вкусное мороженое за 20 копеек, как кажется иным нынешним пенсионерам и пионерам. "Идешь по глухой, нищей деревне, а за тобой едет черная «Волга» с пятью антеннами", – рассказывает один из героев книги Сергей Григорьянц.
Книга ставит и важный вопрос о том, почему, в отличие от Центрально-Восточной Европы, где диссидент Гавел стал лидером новой Чехии, на постсоветском пространстве большинство диссидентов оказались за бортом новой политической реальности. Среди героев книги Морева единственным исключением выступает политолог Глеб Павловский, сыгравший значительную роль в становлении путинизма, что кажется очень символичным (и потому интервью с ним одно из самых интересных в книге).
Лев Данилкин – литературный критик, известный прежде всего как книжный обозреватель модного московского журнала «Афиша», где он много лет вел гид по современной литературе. Во второй половине нулевых Данилкин увлекся поиском путей развития России, альтернативных либеральному капитализму, что логично привело его сначала к написанию биографии Проханова, а теперь и Ленина. (А после выхода «Ленина» вместо хипстерско-космополитической «Афишы» Данилкин стал сотрудничать с официозной «Российской газетой»).
Самая занимательная часть книги – впечатляющий травелог, описывающий путешествия автора по всем ленинским местам – от Швейцарии до Шушенского. Эта погоня за Лениным приводит автора к неожиданным выводам и сравнениям. Молодая Крупская оказывается похожей на Скарлетт Йохансон, Ленин – хипстером-велосипедистом, а его партия – командой супергероев Марвел.
В итоге получается неумеренно апологетическая биография. Ленин для Данилкина не столько великий революционер, сколько живое воплощение истории и географии России, миссия которой состоит в том, чтобы указать миру альтернативный путь развития. Сколько крови и страданий при этом прольется в самой России, автора занимает мало: любому ленинскому решению он находит оправдание или объяснение. Подобный постмодернизм хорошо вписывается в общую повестку посткрымской России, собственно, из этой книги можно больше понять не про события столетней давности, а про современную Россию.
Книга стала победителем российской премии «Большая книга» и вошла в шорт-лист «Книги года -2017», также номинировалась на премию «Нон-фикшн», по выбору независимых книжных магазинов.
Еще одна книга к столетию революции. Журналист и писатель Михаил Зыгарь, бывший главред телеканала «Дождь» и любимец московской либеральной тусовки, от хроники элитных игрищ современной России (российский бестселлер 2015 «Вся кремлевская рать») перешел к рассказам о жизни российской элиты прошлого. К столетию революции он реализовал онлайн-проект «1917», где день за днем на основе дневников и мемуаров реконструируется история революционного года в формате социальной сети.
«Империя должна умереть» – своеобразная книжная версия этого проекта, рассказ о закате Империи Романовых с опорой на частные истории жизней знаменитостей того времени. В книге есть не только царская семья, политики и революционеры, но и творческая элита – Лев Толстой отлучен от церкви и доживает последние годы в статусе ересиарха, Сергей Дягилев открывает для мира русский балет.
Книга подробно описывает эпоху, написана хорошим и легким слогом, но большой ложкой дегтя оказываются настойчивые попытки автора связать события столетней давности и современной России. Доходит до курьезов: Зыгарь сравнивает дореволюционного либерала Петра Струве и «отца приватизации» Чубайса на том основании, что оба были рыжими. К тому же, в книгах Зыгаря, что о прошлом, что о современности, внимание полностью сосредоточено на узком московско-петербургском пятачке, и оставляет всю остальную страну и аспекты ее развития за скобками.
Распад империи – ключевое событие не только столетней давности, но и относительно недавней истории. Московские журналисты Дмитрий Окрест, Станислав Кувалдин и Евгений Бузев подготовили сборник статей и интервью о том, как распад СССР отразился на различных сферах жизни общества. Интересна история возникновения книги: ее идея родилась из одноименного паблика «ВКонтакте», посвященного истории постсоветского пространства во всех проявлениях – от локальных конфликтов (в комментариях даже можно встретить их ветеранов) до кино и музыки того времени. По такому же принципу коллажа выстроена и книга – здесь есть истории на любой вкус: история постсоветских погребальных ритуалов, жизнь и судьба короля бульварной литературы 90-х Юрия Петухова, медиапартизанство авторов фильма «Пыль» в качестве журналистов ОРТ\Первого канала.
Коллаж – Назар Шешуряк