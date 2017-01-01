О царях, олигархах и революции: 5 лучших нон-фикшн книг российского рынка-2017

В книге много интересных подробностей из жизни Березовского: например, история его знакомства с Путиным, после которой будущий президент обещал переломать ему ноги. Или гомерический поход Березовского в украинскую политику, когда он хотел раскрутить майора Мельниченко (опубликовавшего знаменитый компромат на Кучму и его окружение) в президенты Украины и едва не поселил его в своей квартире – в одной из башен Трампа в Нью-Йорке.

Из многочисленных бесед вырисовывается портрет героя – лихого авантюриста, эгоцентрика, живущего по принципу «экспансии самого себя», прожектёра, идеи которого иногда оказываются гениальными. Березовский по полной воспользовался сумбуром и хаосом после распада империи и в упоении достигнутого проглядел момент, когда система вновь начала костенеть и складываться в новую империю. Олигарх, обращавшийся к нынешнему президенту «Володя», не мог рассчитывать на то, что в России, с ее сакрализацией власти, придется ко двору в новую эпоху.