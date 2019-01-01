«Новое немецкое кино» предложит киевлянам побыть насекомым в VR

22 октября в кинотеатре «Киев» также пройдет конференция «Возможности VR», участие в которой примут создатели проектов Aftermath VR, Chornobyl360, Kyiv360, Vartovi Mriy и другие эксперты данной области.

Кроме того, фестиваль пройдет в Одессе (25–29 октября), Мариуполе (1–6 ноября), Харькове (1–5 ноября), Черновцах (15–19 ноября), Днепре (22–26 ноября) и Львове (22–26 ноября).

Ранее сообщалось, что фильм «Горная женщина: на войне» получил приз в Гамбурге.