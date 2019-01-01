«Новое немецкое кино» предложит киевлянам побыть насекомым в VR

На кинофестивале, который проводится Goethe Institut в Украине совместно с компанией «Артхаус Трафик», будет зона виртуальной реальности, воспроизводящая рассказ Франца Кафки «Превращение».
В Киеве фестиваль «Новое немецкое кино» будет проходить с 18 по 24 октября. За это время зрители увидят мелодраму от лидера Берлинской школы Кристиана Петцольца «Транзит», биографические драмы «Три дня с Роми Шнайдер» и «Молодой Карл Маркс», драму «Капитан», комедию «Кастинг» и две картины совместного украино-германского производства – «Вулкан» Романа Бондарчука и «Донбасс» Сергея Лозницы.
Но виртуальный элемент программы остается, пожалуй, самым заманчивым: как уже неоднократно писала «Телекритика», фильмы, снятые для VR, задают тенденции на ведущих мировых кинофестивалях, как было с лентой The Sun Ladies о курдских женщинах-повстанцах и Space Explorers: A New Dawn об астронавтах NASA.
22 октября в кинотеатре «Киев» также пройдет конференция «Возможности VR», участие в которой примут создатели проектов Aftermath VR, Chornobyl360, Kyiv360, Vartovi Mriy и другие эксперты данной области.
Кроме того, фестиваль пройдет в Одессе (25–29 октября), Мариуполе (1–6 ноября), Харькове (1–5 ноября), Черновцах (15–19 ноября), Днепре (22–26 ноября) и Львове (22–26 ноября).
Ранее сообщалось, что фильм «Горная женщина: на войне» получил приз в Гамбурге.