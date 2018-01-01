«Новое британское кино» празднует совершеннолетие

Также в программу вошла фантастическая картина «На высоте» о космическом корабле, пассажиры которого – преступники, приговоренные к пожизненному заключению, и биографическая драма о французской писательнице «Колетт», главную роль в которой сыграла Кира Найтли. А любителям социальных драм стоит увидеть фильм «Я не ведьма» о девятилетней девочке из Замбии, подвергнутой абсурдным обвинениям.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Arthouse Traffic.

Ранее мы рассказывали, что фильм Сергея Лозницы получил Гран-при на кинофестивале в Севилье.