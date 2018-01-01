«Новое британское кино» празднует совершеннолетие

Сегодня в Киеве стартует 18-й кинофестиваль «Новое британское кино». Первый фильм в программе – долгожданная «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса («Убийство священного оленя»).
Кроме того, на фестивале можно будет увидеть психологический триллер «Зверь» Майкла Пирса о девушке, чей новый знакомый, возможно, скрывает за маской свободолюбия личину жестокого убийцы. В этом году «Новое британское кино» стало инклюзивнее, так что этот фильм и подборку BAFTA Shorts люди с нарушением зрения смогут оценить благодаря тифлопереводу (дополнительной поясняющей аудиодорожкой), в то время как для людей с нарушениями слуха предусмотрены специальные субтитры.
Также в программу вошла фантастическая картина «На высоте» о космическом корабле, пассажиры которого – преступники, приговоренные к пожизненному заключению, и биографическая драма о французской писательнице «Колетт», главную роль в которой сыграла Кира Найтли. А любителям социальных драм стоит увидеть фильм «Я не ведьма» о девятилетней девочке из Замбии, подвергнутой абсурдным обвинениям.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Arthouse Traffic.
Ранее мы рассказывали, что фильм Сергея Лозницы получил Гран-при на кинофестивале в Севилье.