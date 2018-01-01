Новый тизер «Американской истории ужасов» оказался не таким уж страшным

Трейлер к следующему сезону культового сериала канала FX опубликовали в YouTube, впрочем, зрители отреагировали на тизер довольно прохладно.
В настоящее время сюжет грядущего сезона не раскрывают, но уже известно, что он получил название «Апокалипсис» и, судя по трейлеру, в сериале и впрямь будет твориться какой-то армагеддон.
Однако зрители, которых с каждым годом все сложнее удивлять, прохладно отнеслись к анонсу ленты.
«Так чертовски хайпово», – написал комментарий к тизеру один из пользователей.
«И это вы называете историей ужасов?» – поинтересовался другой зритель.
В восьмом сезоне на экраны вернутся старые герои сериала – ведьмы из третьего сезона под названием «Шабаш», которых сыграют Сара Полсон, Таисса Фармига и Эмма Робертс, а также Констанс из первого сезона шоу («Дом-убийца»), роль которой исполняла Джессика Лэнг.
Премьера восьмого сезона «Американской истории преступлений» запланирована на 12 сентября. Известно, что проект также продлен на девятый и десятый сезоны.
Напомним, на счету сериала Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака, который выходит на FX с 2011 года, 64 награды и 252 номинации, в том числе 28 номинаций на премию «Эмми».