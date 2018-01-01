ТЕЛЕКРИТИКА

Новый тизер «Американской истории ужасов» оказался не таким уж страшным

Культура

Трейлер к следующему сезону культового сериала канала FX опубликовали в YouTube, впрочем, зрители отреагировали на тизер довольно прохладно.


В настоящее время сюжет грядущего сезона не раскрывают, но уже известно, что он получил название «Апокалипсис» и, судя по трейлеру, в сериале и впрямь будет твориться какой-то армагеддон.

_

_

Однако зрители, которых с каждым годом все сложнее удивлять, прохладно отнеслись к анонсу ленты.

«Так чертовски хайпово», – написал комментарий к тизеру один из пользователей.

«И это вы называете историей ужасов?» – поинтересовался другой зритель.

В восьмом сезоне на экраны вернутся старые герои сериала – ведьмы из третьего сезона под названием «Шабаш», которых сыграют Сара Полсон, Таисса Фармига и Эмма Робертс, а также Констанс из первого сезона шоу («Дом-убийца»), роль которой исполняла Джессика Лэнг.

Премьера восьмого сезона «Американской истории преступлений» запланирована на 12 сентября. Известно, что проект также продлен на девятый и десятый сезоны.

Напомним, на счету сериала Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака, который выходит на FX с 2011 года, 64 награды и 252 номинации, в том числе 28 номинаций на премию «Эмми».

Статьи по теме

Главное в разделе

Культура

«Апгрейд»: киберпанк наступает и выигрывает

Культура

5 ребутов популярных сериалов: за что мы их заранее любим и ненавидим

Популярное на Телекритике



Дуся

Лучшее телешоу независимой Украины: результаты голосования

Дуся

«Да я быстрее ногу себе откушу!»: СМИ разгневали пиарщицу Регины Тодоренко

Образование

YouTube – не волшебная пилюля: мастер-класс от специалистов 1+1 Digital

Дуся

Злата Огневич за бортом: как прошел второй выпуск «Танців з зірками»