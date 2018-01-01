Новый тизер «Американской истории ужасов» оказался не таким уж страшным

Однако зрители, которых с каждым годом все сложнее удивлять, прохладно отнеслись к анонсу ленты.

«Так чертовски хайпово», – написал комментарий к тизеру один из пользователей.

«И это вы называете историей ужасов?» – поинтересовался другой зритель.

В восьмом сезоне на экраны вернутся старые герои сериала – ведьмы из третьего сезона под названием «Шабаш», которых сыграют Сара Полсон, Таисса Фармига и Эмма Робертс, а также Констанс из первого сезона шоу («Дом-убийца»), роль которой исполняла Джессика Лэнг.

Премьера восьмого сезона «Американской истории преступлений» запланирована на 12 сентября. Известно, что проект также продлен на девятый и десятый сезоны.

Напомним, на счету сериала Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака, который выходит на FX с 2011 года, 64 награды и 252 номинации, в том числе 28 номинаций на премию «Эмми».