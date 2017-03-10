Новый сезон «Игры престолов» стартует 16 июля

Телеканал HBO объявил о том, что первый эпизод нового - седьмого - сезона сериала «Игра престолов» выйдет на экраны 16 июля, сообщает RNS.

Седьмой сезон будет состоять только из семи эпизодов, а не из десяти, как предыдущие. В его основе — материал шестой части «Песни льда и пламени» - «Ветра зимы» - и завершающей книги эпоса Джорджа Мартина под рабочим названием «Мечта о весне».

«Игра престолов» - драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Сериал снимается для кабельного телеканала HBO. Премьера первого сезона в США состоялась в 2011 году. На данный момент вышло уже шесть сезонов.

Напомним, ранее датой старта нового сезона называлось 25 июня. Летом 2016 годастало известно, что сериал будет закончен восьмым сезоном, премьера которого ожидается в 2018 году.