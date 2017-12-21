Новый сезон «Черного зеркала»: повесь диджея и помилуй режиссера

Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит вспомнить еще одно – довольно курьезное – обращение современного режиссера к кинематографу прошлого. В 2017-м вышел (по общему мнению, совершенно ненужный) ремейк фильма «Коматозники» 1990 года. Формально «Коматозники», конечно, не о технологиях, хотя оригинальная лента заметно подчинялась доминирующей эстетике киберпанка. Однако фильм брал за основу ту же предпосылку, от которой отталкивается сценарист «Черного зеркала» Чарли Брукер в каждом втором своем сюжете: что будет, если дать человеку возможность пересекать определенную черту? Неважно, куда делается «ходка» – в темный тоннель клинической смерти, как в «Коматозниках», или в виртуальную реальность, как в первой серии нового сезона «Черного зеркала» – результатом всегда будет гибельная зависимость. «Все, что неестественно – смертельно», – говорят нам авторы подобных сюжетов.

Почему они могут вообразить только такую, радикально-черную сторону отношений человека с гаджетами? Во-первых, без конфликта кина не будет, а границы конфликта Брукер ясно очертил еще в первом сезоне: «Если технология – это наркотик, то каковы его побочные эффекты?» Во-вторых, еще Герберт Маркузе писал, что одержимость культуры антиутопиями и, как следствие, отрицание утопий – это отрицание какой-либо альтернативы капитализму. Почти каждая серия «Черного зеркала» – это исследование отдельного «побочного эффекта» нового капитализма, тем более забавное, что начиная с третьего сезона шоу переехало с Channel 4 на площадку Netflix, рост прибыли которой в 2017 году был просто-таки устрашающим. Иронизировать о том, что Netflix, который у зрителей неизменно ассоциируется с запойным просмотром сериалов, транслирует шоу о нездоровой зависимости от технологий, – и вовсе гиблое дело.