Новый сериал сценариста «Сикарио» продлили на второй сезон

Эту радостную для всех поклонников качественных сериалов новость опубликовало издание Variety. Известно, что продолжение будет состоять из 10 эпизодов, которые будут сниматься в штатах Юта и Монтана.

Нео-вестерн «Йеллоустоун» рассказывает историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком. Семейство вынуждено защищать свое жилище от постоянных атак со стороны землевладельцев, индейской резервации и руководства самого заповедника.