Новый сериал сценариста «Сикарио» продлили на второй сезон

Финальный эпизод нового сериала «Йеллоустоун» от Тэйлора Шеридана – сценариста обоих частей «Сикарио» и постановщика каннской «Ветреной реки», выйдет в эфир еще только в августе, но уже сейчас известно, что менеджмент канала Paramount Network дал отмашку на второй сезон.
Эту радостную для всех поклонников качественных сериалов новость опубликовало издание Variety. Известно, что продолжение будет состоять из 10 эпизодов, которые будут сниматься в штатах Юта и Монтана.
Нео-вестерн «Йеллоустоун» рассказывает историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком. Семейство вынуждено защищать свое жилище от постоянных атак со стороны землевладельцев, индейской резервации и руководства самого заповедника.
Главную роль в сериале исполнил Кевин Костнер, который получает за каждый эпизод баснословные полтора миллиона долларов гонорара.
Напомним, что финал первого сезона «Йеллоустоуна» выйдет в эфир 22 августа 2018 года. Вместе с Кевином Костнером в сериале снялись такие актёры, как Люк Граймс («Пятьдесят оттенков серого»), Келли Райлли («Настоящий детектив») и Уэс Бентли («Американская история ужасов»).
Премьерный эпизод посмотрело 5,3 миллиона телезрителей – таким образом, шоу является вторым в рейтинге после «Ходячих мертвецов».