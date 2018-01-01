Новый герой сериала «Школа» – не Микки Рурк, не Славик Вакарчук…

…а просто удачливый хирург. Его роль сыграл актер, уже известный зрителям «1+1» по другой своей врачебной ипостаси – роли терапевта в сериале «Центральная больница».
Если вы еще не догадались, речь идет об украинском актере Вячеславе Богушевском. Его герой Макс переводит своего сына-старшеклассника в школу под руководством Катерины Анатольевны, и новый этап в жизни подростка начинает сказываться и на отце, с которым у него, по правде говоря, непростые отношения.
По словам руководителя жанрового направления «1+1 Продакшн» Ксении Черной, на роль Макса подыскивали харизматичного актера. (Какой врач без харизмы – вспомните хоть «Стоматолога»). Несмотря на то, что Вячеслав на момент кастинга находился в Варшаве, снимаясь в польском сериале, роль в «Школе» он все же заполучил, пройдя первые пробы по видеосвязи.
Съемки с Вячеславом проходили в одной из самых инновационных клиник страны, Институте хирургии Доктора Валихновского.
Напомним, что недавно «Дуся» побывала на съемках 2 сезона сериала «Школа», пообщавшись с его звездами – Богданом Осадчуком, Кариной Чернявской и Елизаветой Василенко.