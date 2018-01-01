Новый герой сериала «Школа» – не Микки Рурк, не Славик Вакарчук…

По словам руководителя жанрового направления «1+1 Продакшн» Ксении Черной, на роль Макса подыскивали харизматичного актера. (Какой врач без харизмы – вспомните хоть «Стоматолога»). Несмотря на то, что Вячеслав на момент кастинга находился в Варшаве, снимаясь в польском сериале, роль в «Школе» он все же заполучил, пройдя первые пробы по видеосвязи.

Съемки с Вячеславом проходили в одной из самых инновационных клиник страны, Институте хирургии Доктора Валихновского.