Новый фильм Квентина Тарантино в цифрах

О сюжете фильма «Однажды в Голливуде» пока известно лишь то, что он будет разворачиваться на периферии этого кровавого события, а вот о процессе съемок информации уже масса. «Телекритика» собрала самые любопытные цифры: от бюджета фильма до источников вдохновения режиссера.