Новый фильм Квентина Тарантино в цифрах

Ровно через год на экраны выйдет новый фильм Квентина Тарантино, рассказывающий о судьбах актеров в Голливуде на закате «лета любви». Которое, как известно, закончилось убийством жены Романа Полански, Шэрон Тейт, в чей дом ворвались члены «Семьи» Чарльза Мэнсона.
О сюжете фильма «Однажды в Голливуде» пока известно лишь то, что он будет разворачиваться на периферии этого кровавого события, а вот о процессе съемок информации уже масса. «Телекритика» собрала самые любопытные цифры: от бюджета фильма до источников вдохновения режиссера.
должно было исполниться со дня убийства Шэрон Тейт в день премьеры фильма, согласно его оригинальной задумке. Выход «Однажды в Голливуде» был запланирован на 9 агуста 2019 года. Однако позже компания-дистрибьютор Sony объявила, что релиз состоится 26 июля. – именно столько времени ушло у Квентина Тарантино на написание сценария фильма. К этому можно приплюсовать еще и те годы, на протяжении которых он вынашивал идею. А это немалая цифра, поскольку режиссер провел в округе Лос-Анджелес, где произошли знаменитые убийства, почти всю жизнь.
«Тарантино снимает “Однажды в Голливуде”… в Голливуде, где ж еще. И он как будто отправил Голливудский бульвар в прошлое. Все выглядит прекрасно, вот бы так и осталось!»
было Квентину в 1969 году. Остается лишь догадываться, как сильно повлияли репортажи о самом громком преступлении Голливуда на будущего автора «Криминального чтива». Кстати, сам режиссер говорит, что новый фильм будет очень близким по духу к его хиту с Умой Турман и Джоном Траволтой; как и «Криминальное чтиво», «Однажды в Голливуде» будет состоять из переплетающихся историй. – столько, в свою очередь, было в 1969 году Берту Рейнольдсу, ветерану Голливуда, которого Тарантино заманил в свой новый фильм. Кстати, в 1993 году, когда Мэрилин Мэнсон записал альбом The Manson Family Album, название которого можно прочесть как каламбур (ведь культ Чарльза Мэнсона тоже звался «Семьей»), на его обложке должно было появиться детское фото певца, позирующего в стиле знаменитого кадра с обнаженным Бертом Рейнольдсом в Playgirl. К счастью, шокированные менеджеры компании Time Warner этого не допустили, так что Рейнольдса с обоими Мэнсонами по сей день не связывала даже такая мелочь. из объявленного состава «Однажды в Голливуде» уже снимались у Тарантино. Леонардо Ди Каприо, который сыграет в фильме актера – соседа Шэрон Тейт, перевоплощался в мерзкого рабовладельца в «Джанго освобожденном». Брэд Питт, которому досталась роль каскадера-двойника героя Ди Каприо (хотя на фото со съемок он больше похож на двойника Роберта Редфорда), был предводителем «Бесславных ублюдков» из одноименного фильма. Не впервой сотрудничать с Тарантино также Тиму Роту, Курту Расселлу, Зои Белл, Майклу Мэдсену и Джеймсу Ремару. – таков бюджет фильма. И он довольно скромен, учитывая, что кроме давних коллабораторов Тарантино, в нем появятся такие звезды, как Аль Пачино, Марго Робби, Дакота Фэннинг («Алиенист»), Николас Хаммонд (Человек-паук в сериале 1977 года), Тимоти Олифант («Хитмэн») и Джеймс Марсден («Люди Икс»). своего привычного гонорара при этом получит Ди Каприо. Вместо обычной для актера ставки $20 млн за фильм его ждут лишь $10 млн, но на какие жертвы не пойдешь, чтобы снова работать с Тарантино! Марго Робби и вовсе говорила, что готова убивать ради такой возможности. К счастью, ее взяли и без этого, так что ломать коленные чашечки конкуренткам, подобно герою фильма «Я, Тоня», актрисе не пришлось. в среднем стоит суточная аренда Cadillac'а середины-конца 60-х (не считая залога). Учитывая, сколько таких старичков дефилирует в кадрах фильма, можно составить примерное представление об этой статье расходов. могли послужить вдохновением для названия: «Однажды на Диком Западе» Серджио Леоне (общеизвестно, что Тарантино без ума от «спагетти-вестернов»), культовый «Однажды в Америке» с Робертом де Ниро и «Однажды в Мексике» друга и подельника Тарантино Роберта Родригеса. Такой формат названия – нечто сродни «[Город], любовь моя»: золотой киностандарт, а не отсутствие фантазии у режиссера. разгорелось вокруг фильма, и оба связаны с харассментом. После того, как всем известная компания-дистрибьютор братьев Вайнштейнов оказалась в центре всем известного скандала, режиссер оборвал с ней все связи и перешел под крыло Sony. Тем не менее, обстоятельства подтолкнули одну из лидеров движения #MeToo Роуз Макгоуэн раскрыть неприятные подробности из прошлого самого Тарантино. А позже, когда было объявлено об участии в фильме актера Эмиля Хирша («В диких условиях»), Тарантино обвинили в том, что он дает работу агрессору – в 2015 году Хирш напал на сотрудницу Paramount Pictures и душил ее. класса «А» не попали в фильм, хотя по слухам должны были – Дженнифер Лоуренс и Сэмюэл Л. Джексон. К слову, отсутствие в фильме темнокожих актеров и только 3 крупные женские роли (Робби, Белл и Фэннинг) многих возмутили. Под фото актерского состава на RottenTomatoes подписчики до сих пор спорят о том, стоило ли разнообразить роли в фильме, если речь в нем пойдет о консервативном Голливуде 1969 года – тогда еще даже не появился жанр Blaxploitation, ориентированный на темнокожих зрителей.
Для коллажа были использованы кадры:
https://www.youtube.com/watch?v=KnrRy6kSFF0
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https://www.youtube.com/watch?v=w3GmwHc5yJE