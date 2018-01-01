Новый фильм польского лауреата «Оскара» выходит в украинский прокат

8 ноября в Украине выйдет в прокат драма «Холодная война» Павла Павликовского, чья «Ида» ранее завоевала «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Новая картина тоже выдвинута на эту премию – учитывая, что в Каннах «Холодная война» получила премию за лучшую режиссуру, шансы у фильма довольно-таки велики.
Это первый за 28 лет польский фильм, вошедший в каннскую программу – предыдущим соотечественником Павликовского, чей фильм был отобран для показа, стал Рышард Бугайский с лентой «Допрос».
В основу фильма положена история жизни родителей режиссера. Их роли исполнили Томаш Кот и Иоанна Кулиг. Родители Павликовского не дожили до падения Берлинской стены, проведя вместе 40 лет. Как две части Европы, разделенные железным занавесом, герои не могут найти общий язык, но постоянно тянутся друг к другу.
Подробнее о фильме читайте в рецензии, написанной по следам его украинской премьеры на ОМКФ-2018.
Напомним, что завтра в прокат выходят фильмы «Богемская рапсодия», «На границе миров» и «Репродукция».