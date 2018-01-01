Новый фильм польского лауреата «Оскара» выходит в украинский прокат

В основу фильма положена история жизни родителей режиссера. Их роли исполнили Томаш Кот и Иоанна Кулиг. Родители Павликовского не дожили до падения Берлинской стены, проведя вместе 40 лет. Как две части Европы, разделенные железным занавесом, герои не могут найти общий язык, но постоянно тянутся друг к другу.

Подробнее о фильме читайте в рецензии, написанной по следам его украинской премьеры на ОМКФ-2018.

Напомним, что завтра в прокат выходят фильмы «Богемская рапсодия», «На границе миров» и «Репродукция».