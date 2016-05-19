Новые серии легендарного мультсериала о казаках готовы

Напомним, проект «Козаки. Навколо світу» является победителем Четвертого питчинга Госкино и получил госфинансирование в размере 3,157 млн грн, что составляет 55,5% от общей стоимости производства. Премьера мультсериала запланирована на конец года.

Впервые анимационные герои казаки Тур, Грай и Око появились на экранах в 1967 году. Их создали режиссер Владимир Дахно и художник-постановщик Эдуард Кирич на студии «Киевнаучфильм». Кирич работал и над новыми сериями вместе с режиссером Мариной Медведь.

Фото: Пресс-служба Госкино