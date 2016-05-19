Новые серии легендарного мультсериала о казаках готовы

Государственная «Украинская студия анимационных фильмов» («Укранимафильм») представила Госкино три 13-минутных эпизода мультфильма «Козаки. Навколо світу».
Как рассказывают в ведомстве, в новых сериях легендарные казаки Тур, Грай и Око путешествуют по Австралии, Индии и Америке, с юмором открывая зрителям культурные и знаковые особенности этих стран. Попадая в различные приключения казаки придумывают общеизвестные символы именно этих стран.
Одним из элементов звукового сопровождения мультфильма является песня «Їхав козак містом» в исполнении группы КOZAK SYSTEM.
Напомним, проект «Козаки. Навколо світу» является победителем Четвертого питчинга Госкино и получил госфинансирование в размере 3,157 млн грн, что составляет 55,5% от общей стоимости производства. Премьера мультсериала запланирована на конец года.
Впервые анимационные герои казаки Тур, Грай и Око появились на экранах в 1967 году. Их создали режиссер Владимир Дахно и художник-постановщик Эдуард Кирич на студии «Киевнаучфильм». Кирич работал и над новыми сериями вместе с режиссером Мариной Медведь.
Фото: Пресс-служба Госкино