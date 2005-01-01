Новые сериалы сентября: часть 2

Производство: NBC

В главных ролях: Мелисса Роксбург, Джон Даллас, Афина Карканис

В апреле ABC попытался запустить «новый LOST» –телесериал «Переправа», но уже в мае отменил его после одного сезона. Теперь на эту скользкую тропинку ступает NBC с «Манифестом» (именно так поспешили локализовать сериал, спродюсированный Робертом Земекисом, хотя верный перевод скорее всего должен быть какой-нибудь вариацией слова «проявление»).

191 пассажир и член экипажа очередного нехорошего рейса обнаруживают, что за время их часового полета на земле прошло около пяти лет. Как и в «Переправе», у некоторых пассажиров начинают наблюдаться странные феномены; короче говоря, это очередной телегибрид мифа о Филадельфийском эксперименте с «Мадрапуром» Роберта Мерля и тому подобной философской фантастикой. Но трейлер с духоподъемными облачками намекает, что шоу может не обойтись без религиозного мистицизма в духе «Оставленных». Как бы там ни было, это слабая заявка, но наблюдать за регулярным появлением наследников сериала «Остаться в живых» уже стало хорошей традицией, так что для галочки посмотрите и пилот «Манифеста».