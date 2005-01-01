Новые сериалы сентября: часть 2

В начале осеннего сезона премьер оказалось так много, что мы решили разбить нашу ежемесячную рубрику на два выпуска.
сентября
Производство: NBC
В главных ролях: Мелисса Роксбург, Джон Даллас, Афина Карканис
В апреле ABC попытался запустить «новый LOST» –телесериал «Переправа», но уже в мае отменил его после одного сезона. Теперь на эту скользкую тропинку ступает NBC с «Манифестом» (именно так поспешили локализовать сериал, спродюсированный Робертом Земекисом, хотя верный перевод скорее всего должен быть какой-нибудь вариацией слова «проявление»).
191 пассажир и член экипажа очередного нехорошего рейса обнаруживают, что за время их часового полета на земле прошло около пяти лет. Как и в «Переправе», у некоторых пассажиров начинают наблюдаться странные феномены; короче говоря, это очередной телегибрид мифа о Филадельфийском эксперименте с «Мадрапуром» Роберта Мерля и тому подобной философской фантастикой. Но трейлер с духоподъемными облачками намекает, что шоу может не обойтись без религиозного мистицизма в духе «Оставленных». Как бы там ни было, это слабая заявка, но наблюдать за регулярным появлением наследников сериала «Остаться в живых» уже стало хорошей традицией, так что для галочки посмотрите и пилот «Манифеста».
сентября
Производство: CBS
В главных ролях: Мисси Перегрим, Джереми Систо, Зико Заки
Чтобы вы не подумали, будто автор франшизы «Закон и порядок» Дик Вулф в своем новом детище решил грузить зрителей бюрократическими подробностями работы ФБР, четырехминутный (!) трейлер сериала сразу стартует с душераздирающей драмы: при взрыве здания погибает ребенок, и общество спешит обвинить в этом симпатичную агентессу (Мисси Перегрим, наиболее известная по главной роли в «Копах-новобранцах» на ABC). Компанию ей составит Зико Заки – тоже частый гость франшиз из разряда «служу отечеству»: он снимался в «Доблести» и спин-оффе «24 часов».
«ФБР» тоже изначально планировался как спин-офф «Закона и порядка», но в итоге стал самостоятельным продуктом. С procedural’ами у CBS в последнее время нелады: эксцентричный «Инстинкт» с Аланом Каммингом не только не выстрелил, но и был обвинен в плагиате сериала «Кости», так что очередное стандартное шоу формата «ребята делают свою работу» – это то, что им нужно в новом сезоне.
Производство: FX
В главных ролях: Скотт Райан, Брук Сэчвелл, Джастин Росняк, Деймон Хэрримэн
Ох уж эти обаятельные киллеры: пока на HBO орудовал «Барри», австралийский FX решил обзавестись собственным хитмэном в лице Рэя Шусмита (Скотт Райан). Если эти имена вам что-то напомнили, все верно: в 2005 Райан написал сценарий и снял себя в главной роли фильма Magician (локализован как «Я убийца») – мокьюментари в стиле культового бельгийского «Это случилось рядом с вами», где киллер становится героем любительского фильма и неизбежно втягивает снимающих в свою «работу». Кому 13 лет спустя нужен многосерийный перезапуск малоизвестного фильма – неизвестно, но в последнее время в Австралии все чаще балуются телеремейками: помимо качественного «Пикника у Висячей скалы», в этом году там также вышел абсолютно бессмысленный «Ромпер Стомпер».
Производство: NBC
В главных ролях: Райан Эгголд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс
Медреформу заказывали? Получите – правда, в отдельно взятой больнице США. Новый медицинский сериал NBC с Райаном Эгголдом из «Черного списка» в главной роли – экранизация мемуаров доктора Эрика Манхаймера, возглавлявшего старейшую американскую государственную клинику Бельвю и продолжившего управлять ею даже после того, как ему самому был поставлен диагноз – рак. Через коридоры Бельвю проходили нелегальные мигранты и послы ООН, убийцы из устрашающей тюрьмы-острова Райкерс и сверхбогатые магнаты, так что сериалу будет о чем рассказать. Сможет ли он тягаться с харизмой вымышленных медиков, от которых на телевидении после Хауса ждешь каких-то особо взбалмошных поступков – пока не ясно; но учитывая, что герой Эгголда в первых же секундах трейлера увольняет всех сотрудников кардиохирургии, скучно с ним не будет.
сентября
Производство: ABC
В главных ролях: Дэвид Джинтоли, Рон Ливингстон, Романи Малко, Эллисон Миллер, Кристина Мозес
Кому может быть интересен сериал о дружбе взрослых людей, если это не ситком, а дружат не, скажем, шпионы из противоборствующих лагерей, а самые обычные учителя, повара и бизнесмены? Недавний бестселлер Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь» продемонстрировал, что четверо друзей-мужчин – вполне востребованные герои, если сделать их жизни достаточно трагичными; телевидение отвечает на этот запрос «Миллионом мелочей» от шоураннера Ди Джея Нэша – это драмеди о том, как меняется жизнь группы людей после смерти одного из общих приятелей. Но акцент все же на драме, так что мужской аналог «Клуба первых жен» нас не ждет. Скорее – расширенная версия другого сериала Нэша, «По правде говоря» (2015).
Производство: ABC
В главных ролях: Таран Киллэм, Лейтон Мистер, Брэд Гарретт, Кимри Льюис
Комик Таран Киллэм из постоянного состава Saturday Night Live играет Уилла, молодого и очень ответственного отца дочери-дошкольницы. Даже чересчур ответственного: пока сам Уилл думает, что уделяет своей малышке необходимое внимание, для окружающих очевидно, что его попросту засосал мир пони, бабочек, бантиков и маленьких принцесс. Наблюдающие за этой трагедией одинокие родители решают вытащить соратника из плюшевой трясины и заставить его как минимум пойти на свидание. Новый ситком создан Элизабет Мэриуэзер и Джей Джей Филбин («Новенькая»), так что настройтесь на их фирменный сорт юмора, который в «Новенькой» позиционировался как “adorkable” – что-то между «привлекательным» и «придурочным». (Конечно, по привлекательности Зоуи Дешанель значительно опережает нового персонажа, но всегда можно добрать очков во второй категории!)
сентября
Производство: Fox
В главных ролях: Вики Лоуренс, Мартин Малл, Дэвид Алан Грир, Лесли Джордан
Ситком, созданный актером Чарли Дэем («В Филадельфии всегда солнечно»), больше всего напоминает будни подростков, перенесенные в декорации дома престарелых: его обитатели сражаются за право быть главными и ни за что не допустят в свою банду девчонку… даже если ей 70 лет. Фильмов о задорных пожилах американцах, которые показывают молодежи, как нужно жить на полную, выходит по нескольку в год (в 2017-м были «Границы» с Кристофером Пламмером и «Уйти красиво» с Морганом Фриманом – что примечательно, оба экранных «старика» как будто и не думают стареть в реальной жизни). А вот с сериалам до сих пор не задалось, так что у «Крутых» есть шанс разбавить поток 30-летних докторов, эфбээровцев и одиноких пап парнями более солидного возраста.
сентября
Производство: CBS
В главных ролях: Брэндон Майкл Холл, Вайолет Бин, Сурадж Шарма, Джо Мортон
Синопсис этой новинки звучит как гибрид «Брюса всемогущего» с «Годом жизни по-библейски», но создатели шоу обещают, что история о мужчине, которого в друзья на Facebook добавил – нет, не местный депутат, а сам Всевышний, – будет более вдумчивым исследованием тем религии и человеческого существования. Без романтической линии в сериале тоже не обойдется: новоиспеченный друг Бога отправит запрос журналистке Каре, и вместе они совершат нечто великое. (Будем надеяться, что криками «алилуйя» на переполненном стадионе дело не ограничится). Трудно сказать, что это самая яркая премьера в обойме CBS, но дальше будет хуже – в октябре канал запустит ситком под названием (содрогнитесь) «Счастливы вместе», так что давайте пока довольствоваться историей об онлайн-дружбе с Богом и благодарить его же за то, что в сентябре у нас, зрителей, есть масса альтернатив.