Новые Коэны, Лантимос и Куарон: объявлены фильмы Венецианского кинофестиваля

В жюри будет председательствовать Гильермо дель Торо, Терренс Малик убаюкает гостей спецпоказом своего трехчасового «Древа жизни», а откроет фестиваль Райан Гослинг в роли первого человека на Луне.
75-й Венецианский кинофестиваль стартует 29 августа, и в преддверии объявления лайн-апа киноманы всего мира затаили дыхание. Уже можно выдыхать, но не без зависти: гала-премьеры будут громкими. В основном конкурсе этого года участвуют следующие картины:
«Первый человек» Дэмьена Шазелла;
«Гора» Рика Элверсона;
«Электронная книга» Оливье Ассаяса;
«Братья Систерс» Жака Одиара;
«Баллада Бастера Скраггса» Итана и Джоэла Коэнов;
Vox Lux Брэди Корбета;
«Рим» Альфонсо Куарона;
«22 июля» Пола Гринграсса;
«Суспирия» Лука Гуаданьино;
«Работа без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка;
«Соловей» Дженнифер Кент;
«Фаворитка» Йоргоса Лантимоса;
«Питерлоо» Майкла Ли;
«Капри-революция» Марио Мартоне;
«Что ты будешь делать, когда мир запылает?» Роберто Минервини;
«Закат» Ласло Немеша;
«Близкие враги» Давида Ольхоффена;
«Наше время» Карлоса Рейгадаса;
«У врат вечности» Джулиана Шнабеля;
«Убийство» Синья Цукамото.
Сегодня также стало известно, что новый сериал «Йеллоустоун» от сценариста «Сикарио» продлили на второй сезон.