ТЕЛЕКРИТИКА

Новые Коэны, Лантимос и Куарон: объявлены фильмы Венецианского кинофестиваля

Культура

В жюри будет председательствовать Гильермо дель Торо, Терренс Малик убаюкает гостей спецпоказом своего трехчасового «Древа жизни», а откроет фестиваль Райан Гослинг в роли первого человека на Луне.


75-й Венецианский кинофестиваль стартует 29 августа, и в преддверии объявления лайн-апа киноманы всего мира затаили дыхание. Уже можно выдыхать, но не без зависти: гала-премьеры будут громкими. В основном конкурсе этого года участвуют следующие картины:

«Первый человек» Дэмьена Шазелла;

«Гора» Рика Элверсона;

«Электронная книга» Оливье Ассаяса;

«Братья Систерс» Жака Одиара;

«Баллада Бастера Скраггса» Итана и Джоэла Коэнов;

Vox Lux Брэди Корбета;

«Рим» Альфонсо Куарона;

«22 июля» Пола Гринграсса;

«Суспирия» Лука Гуаданьино;

«Работа без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка;

«Соловей» Дженнифер Кент;

«Фаворитка» Йоргоса Лантимоса;

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«Питерлоо» Майкла Ли;

«Капри-революция» Марио Мартоне;

«Что ты будешь делать, когда мир запылает?» Роберто Минервини;

«Закат» Ласло Немеша;

«Близкие враги» Давида Ольхоффена;

«Наше время» Карлоса Рейгадаса;

«У врат вечности» Джулиана Шнабеля;

«Убийство» Синья Цукамото.

Сегодня также стало известно, что новый сериал «Йеллоустоун» от сценариста «Сикарио» продлили на второй сезон.

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