Новые Коэны, Лантимос и Куарон: объявлены фильмы Венецианского кинофестиваля

75-й Венецианский кинофестиваль стартует 29 августа, и в преддверии объявления лайн-апа киноманы всего мира затаили дыхание. Уже можно выдыхать, но не без зависти: гала-премьеры будут громкими. В основном конкурсе этого года участвуют следующие картины:

«Первый человек» Дэмьена Шазелла;

«Гора» Рика Элверсона;

«Электронная книга» Оливье Ассаяса;

«Братья Систерс» Жака Одиара;

«Баллада Бастера Скраггса» Итана и Джоэла Коэнов;

Vox Lux Брэди Корбета;

«Рим» Альфонсо Куарона;

«22 июля» Пола Гринграсса;

«Суспирия» Лука Гуаданьино;

«Работа без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка;

«Соловей» Дженнифер Кент;

«Фаворитка» Йоргоса Лантимоса;