Нобелевская премия по литературе присуждена писателю Кадзуо Исигуро

Всего Кадзуо Исигуро написал восемь книг, которые были переведены на более чем 40 языков.Самыми известными считаются «Остаток дня», за который писатель в 1989 году получил Букеровскую премию, и «Не отпускай меня», экранизированный в 2010 году.

Отметим, у Нобелевской премии по литературе не существует открытого списка номинантов, поэтому основное внимание перед вручением приковано к букмекерским ставкам. В этом году список фаворитов, по мнению букмекеров, выглядел так: на первом месте кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго, на втором – японец Харуки Мураками. Также высоко оценивались шансы на получении премии Маргарет Этвуд, роман которой «Рассказ служанки» недавно был экранизирован.

Напомним, Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году лауреатом премии стал американский поэт и музыкант Боб Дилан.

Фото: Flickr.com / English PEN