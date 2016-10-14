ТЕЛЕКРИТИКА

Нобелевская премия по литературе присуждена писателю Кадзуо Исигуро

Культура

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, сообщает русская служба BBC.

По мнению Шведской академии, его обладающие большой эмоциональной силой романы раскрыли бездну под нашей иллюзорной связью с миром.

По словам самого Исигуро, Нобелевский комитет еще не связывался с ним. "Это невероятная честь, главным образом потому, что это значит: я иду по стопам величайших авторов, так что это потрясающая похвала", – прокомментировал он решение комитета.

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Всего Кадзуо Исигуро написал восемь книг, которые были переведены на более чем 40 языков.Самыми известными считаются «Остаток дня», за который писатель в 1989 году получил Букеровскую премию, и «Не отпускай меня», экранизированный в 2010 году.

Отметим, у Нобелевской премии по литературе не существует открытого списка номинантов, поэтому основное внимание перед вручением приковано к букмекерским ставкам. В этом году список фаворитов, по мнению букмекеров, выглядел так: на первом месте кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго, на втором – японец Харуки Мураками. Также высоко оценивались шансы на получении премии Маргарет Этвуд, роман которой «Рассказ служанки» недавно был экранизирован.

Напомним, Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году лауреатом премии стал американский поэт и музыкант Боб Дилан.

Фото: Flickr.com / English PEN

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