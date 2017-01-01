ТЕЛЕКРИТИКА

Николас Кейдж пытается убить собственных детей в новом фильме

Культура

Создатели триллера «Мама и папа» с Николасом Кейджем и Сельмой Блэр в главных ролях опубликовали первый трейлер.

Фильм рассказывает о примерных родителях, которые неожиданно становятся одержимы идеей убить своих детей. Позже выясняется, что это не единичный случай и о кровожадном убийстве собственного потомства мечтают сотни других семей.

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Режиссером картины выступил Брайан Тейлор, с которым Кейдж уже работал над фильмом «Призрачный гонщик: Дух Мщения». Новый фильм актер называет лучшим со своим участием за последние десять лет.

Премьера триллера запланирована на январь.

Фото: Wikimedia.org / nicolas genin

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