Николас Кейдж пытается убить собственных детей в новом фильме

Создатели триллера «Мама и папа» с Николасом Кейджем и Сельмой Блэр в главных ролях опубликовали первый трейлер.

Фильм рассказывает о примерных родителях, которые неожиданно становятся одержимы идеей убить своих детей. Позже выясняется, что это не единичный случай и о кровожадном убийстве собственного потомства мечтают сотни других семей.