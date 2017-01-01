Николас Кейдж пытается убить собственных детей в новом фильме

Создатели триллера «Мама и папа» с Николасом Кейджем и Сельмой Блэр в главных ролях опубликовали первый трейлер.
Фильм рассказывает о примерных родителях, которые неожиданно становятся одержимы идеей убить своих детей. Позже выясняется, что это не единичный случай и о кровожадном убийстве собственного потомства мечтают сотни других семей.
Режиссером картины выступил Брайан Тейлор, с которым Кейдж уже работал над фильмом «Призрачный гонщик: Дух Мщения». Новый фильм актер называет лучшим со своим участием за последние десять лет.
Премьера триллера запланирована на январь.