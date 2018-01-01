ТЕЛЕКРИТИКА

Николь Кидман пытается защитить сына-гея в трейлере фильма «Исчезнувший мальчик»

Культура

Это вторая режиссерская работа Джоэла Эдгертона, в которой он также сыграл одну из главных ролей – главного врача в центре, специализирующемся на пресловутой конверсионной терапии.


Конверсионная терапия, также называемая репаративной – методика «изменения» сексуальной ориентации человека, которая большинством современных организаций по защите прав человека считается неэтичной. Тем не менее, она активно использовалась в XX веке вопреки воле многих подростков – одним из них стал Гаррард Конли, сын баптистского священника, на основе чьих мемуаров и снят фильм.

Самого Конли в картине сыграл Лукас Хеджес (Робби в «Трех биллбордах на границе Эббинга, Миссури»). Роль его матери исполнила Николь Кидман, а отца – Рассел Кроу.

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В качестве актеров в фильме также появятся басист группы Red Hot Chili Peppers Фли, режиссер Ксавье Долан и австралийский ютубер Трой Сиван.

Международная премьера «Исчезнувшего мальчика» запланирована на 2 ноября 2018 года.

Напомним, что на днях режиссер фантастического боевика «Аквамэн» Джеймс Ван поделился деталями ленты

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