Николь Кидман пытается защитить сына-гея в трейлере фильма «Исчезнувший мальчик»

Конверсионная терапия, также называемая репаративной – методика «изменения» сексуальной ориентации человека, которая большинством современных организаций по защите прав человека считается неэтичной. Тем не менее, она активно использовалась в XX веке вопреки воле многих подростков – одним из них стал Гаррард Конли, сын баптистского священника, на основе чьих мемуаров и снят фильм.

Самого Конли в картине сыграл Лукас Хеджес (Робби в «Трех биллбордах на границе Эббинга, Миссури»). Роль его матери исполнила Николь Кидман, а отца – Рассел Кроу.