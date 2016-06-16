«Никита Кожемяка» собрал в международном прокате за первый уикенд более 7 млн грн

Первыми странами, кроме Украины, где зрители увидели украинский полнометражный анимационный фильм «Никита Кожемяка» (The Dragon Spell), стали Польша и Турция, сообщает пресс-служба проекта.

Так, за первый уикенд в международном прокате анимация собрала 637,023 PLN (4,35 млн грн) в Польше и чуть более 423,552 TL (3,071 млн грн) в Турции, а количество зрителей составило более 70 тыс.

"Мы очень волновались, как международный зритель воспримет украинский мультфильм, ведь для Украины это первый опыт. Первые отзывы очень положительные", - отмечает продюсер «Никиты Кожемяки» Дмитрий Белинский.

Следующими странами, куда отправится The Dragon Spell, станут Вьетнам, страны Балтии, Казахстан и Венгрия.

Напомним, что «Никита Кожемяка» за первый уикенд в Украине собрал более 5 млн грн, а в целом за прокат 12 млн грн и его увидело более 200 тыс. украинских зрителей.

Подробнее об анимации продюсер мультфильма Дмитрий Белинский и Руслана Писанка рассказали в эфире программы «Сніданок з 1+1»:

Фото: пресс-служба проекта