New York Times снял серию мини-ужасов с голливудскими актерами

The New York Times Magazineвыпустил десять коротких роликов, в которых лучшие, по мнению редакции, актеры разыгрывают хорроры в стиле «Американской истории ужасов».
Подтолкнул издание к созданию такого проекта, очевидно, прогноз, согласно которому 2017 год станет самым успешным в истории фильмов ужасов. Так, по данным портала BoxOfficeMojo, с начала года хорроры заработали в прокате в Северной Америке более $700 млн, что уже является рекордом.
Самой популярной лентой в этом жанре стал фильм «Оно» по книге Стивена Кинга. Его бокс-офис в Северной Америке превысил $320 млн, а в мире − более $650 млн. На втором месте −хоррор Джордана Пила «Прочь», который заработал $175 млн в Америке и более $250 млн в мире.
Итак, в первом ролике − одержимая демоном Николь Кидман:
Во втором − Энди Серкис («Властелин колец», «Планета обезьян: Война») в роли безумного клоуна:
В третьем − каннибал Тимоте Шаламе («Зови меня своим именем», «Леди Птица»):
В четвертом − Синтия Никсон («Секс в большом городе») в образе безобразной невесты:
В пятом − оживший манекен Сирша Ронан («Леди Птица»):
В шестом − вампирша Даниела Вега («Фантастическая женщина»):
В седьмом − демонический ребенок в исполнении семилетней Бруклин Принс («Проект «Флорида»):
В восьмом − душевнобольной Джейк Джилленхол:
В девятом − танцующая со скелетом Тиффани Хэддиш («Улетные девочки»):
В десятом − Дэниел Калуя («Прочь»), играющий скрывающегося убийцу: