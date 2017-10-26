New York Times снял серию мини-ужасов с голливудскими актерами

The New York Times Magazineвыпустил десять коротких роликов, в которых лучшие, по мнению редакции, актеры разыгрывают хорроры в стиле «Американской истории ужасов».

Подтолкнул издание к созданию такого проекта, очевидно, прогноз, согласно которому 2017 год станет самым успешным в истории фильмов ужасов. Так, по данным портала BoxOfficeMojo, с начала года хорроры заработали в прокате в Северной Америке более $700 млн, что уже является рекордом.