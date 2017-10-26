ТЕЛЕКРИТИКА

New York Times снял серию мини-ужасов с голливудскими актерами

Культура

The New York Times Magazineвыпустил десять коротких роликов, в которых лучшие, по мнению редакции, актеры разыгрывают хорроры в стиле «Американской истории ужасов».

Подтолкнул издание к созданию такого проекта, очевидно, прогноз, согласно которому 2017 год станет самым успешным в истории фильмов ужасов. Так, по данным портала BoxOfficeMojo, с начала года хорроры заработали в прокате в Северной Америке более $700 млн, что уже является рекордом.

Самой популярной лентой в этом жанре стал фильм «Оно» по книге Стивена Кинга. Его бокс-офис в Северной Америке превысил $320 млн, а в мире − более $650 млн. На втором месте −хоррор Джордана Пила «Прочь», который заработал $175 млн в Америке и более $250 млн в мире.

Итак, в первом ролике − одержимая демоном Николь Кидман:

Во втором − Энди Серкис («Властелин колец», «Планета обезьян: Война») в роли безумного клоуна:

В третьем − каннибал Тимоте Шаламе («Зови меня своим именем», «Леди Птица»):

В четвертом − Синтия Никсон («Секс в большом городе») в образе безобразной невесты:

В пятом − оживший манекен Сирша Ронан («Леди Птица»):

В шестом − вампирша Даниела Вега («Фантастическая женщина»):

В седьмом − демонический ребенок в исполнении семилетней Бруклин Принс («Проект «Флорида»):

В восьмом − душевнобольной Джейк Джилленхол:

В девятом − танцующая со скелетом Тиффани Хэддиш («Улетные девочки»):

В десятом − Дэниел Калуя («Прочь»), играющий скрывающегося убийцу:

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