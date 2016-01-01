«Неуважение провоцирует неуважение»: Мерил Стрип произнесла антитрамповскую речь

Об этом пишет Buro 24/7.

"Работа актера в том, чтобы проникать в жизнь людей, которые от нас отличаются, и дать нам почувствовать, каково быть ими", - сказала актриса и добавила, что в 2016 году было много мощных актерских работ, которые добились именно этого эффекта.

"Но была в этом году одна актерская работа, которая меня поразила. Она вонзила свои крючки в мое сердце. Не потому, что она была хорошей. В ней не было ничего хорошего. Она была эффективной и добилась своих целей. Она заставила целевую аудиторию смеяться и показать свои зубы. Это был момент, когда человек, которого пригласили занять самое уважаемое кресло в нашей стране, передразнивал репортера с инвалидностью, кого-то, кто был ниже его по статусу, не располагал его властью и способностью ответить. Мое сердце разбилось, когда я увидела это. У меня до сих пор не выходит это из головы, потому что это не было кино. Это была реальная жизнь. Инстинкт унижать других людей, поощряемый кем-то с публичной платформы, кем-то влиятельным, проникает в жизнь каждого из нас, это дает право другим людям поступать так же.

Неуважение провоцирует неуважение. Жестокость порождает жестокость. Когда влиятельные мира сего используют свою власть, чтобы запугивать других, мы все оказываемся в проигрыше. Окей. Продолжайте в том же духе", - заявила Стрип.

Также актриса добавила, что Америке нужна честная пресса, которая заставляет власть отчитываться за свои действия, вызывает ее на ковер за каждый проступок. "По этой причине основатели нашей страны внесли прессу и ее свободы в нашу конституцию", - сказала она.

Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, ответил на критику Мерил Стрип и назвал ее "самой переоцененной актрисой Голливуда". К тому же, в телефонном интервью газете New York Times Трамп назвал актрису "поклонницей Хиллари Клинтон" и заявил, что не удивлен такой реакцией со стороны "либеральных людей кинематографа".

Напомним, что триумфатором премии «Золотой глобус» стал фильм «Ла-ла лэнд».