ТЕЛЕКРИТИКА

Netflix выпустит комикс Марка Миллара о сомневающемся гении

Культура

Компания анонсировала выход второго комикса от знаменитого автора (ранее было объявлено, что Миллар доверил ей выпуск своего «Ордена магии»).


Новинка, которая попадет на полки 5 декабря, носит название Prodigy («Гений») и повествует о человеке по имени Эдисон Крейн. Он настоящий человек эпохи Возрождения: завоевал олимпийское золото, удостоился Нобелевской премии, сочиняет сложнейшие музыкальные композиции. Его блестящий ум постоянно нуждается в подпитке, поэтому он сотрудничает с правительствами разных стран, когда дела у них заходят в тупик.

«Эдисон Крейн – самый умный человек на земле. Великолепен во всем»

Ах да, совсем забыли: в оккультных делах он тоже что-то смыслит, и раз уж секреты природы ему открываются один за другим, Крейна все сильнее манят вещи непознаваемые и сверхъестественные.

«Эдисон Крейн – самый лучший персонаж из всех, которых я создал за свою карьеру, - говорит Миллар. – И я счастлив, что мой гениальный приятель Рафаэль Альбукерке нарисует его похождения».

Предполагается, что Prodigy выйдет в формате комикса, а позже будет адаптирован в другом формате. Netflix пока держит его в тайне, но мы ставим на то, что это будет мультсериал: Castlevania, созданная другим знаменитым автором комиксов Уорреном Эллисом, неплохо поживает на стриминговом сервисе.

Напомним, что ранее Netflix опубликовала бук-трейлер к «Ордену магии» Марка Миллара – автора комиксов, по которым были сняты фильмы «Пипец» и Kingsman.

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