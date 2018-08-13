Netflix выпустит комикс Марка Миллара о сомневающемся гении

«Эдисон Крейн – самый лучший персонаж из всех, которых я создал за свою карьеру, - говорит Миллар. – И я счастлив, что мой гениальный приятель Рафаэль Альбукерке нарисует его похождения».

Предполагается, что Prodigy выйдет в формате комикса, а позже будет адаптирован в другом формате. Netflix пока держит его в тайне, но мы ставим на то, что это будет мультсериал: Castlevania, созданная другим знаменитым автором комиксов Уорреном Эллисом, неплохо поживает на стриминговом сервисе.

Напомним, что ранее Netflix опубликовала бук-трейлер к «Ордену магии» Марка Миллара – автора комиксов, по которым были сняты фильмы «Пипец» и Kingsman.