Netflix выпустит комикс Марка Миллара о сомневающемся гении

Компания анонсировала выход второго комикса от знаменитого автора (ранее было объявлено, что Миллар доверил ей выпуск своего «Ордена магии»).
Новинка, которая попадет на полки 5 декабря, носит название Prodigy («Гений») и повествует о человеке по имени Эдисон Крейн. Он настоящий человек эпохи Возрождения: завоевал олимпийское золото, удостоился Нобелевской премии, сочиняет сложнейшие музыкальные композиции. Его блестящий ум постоянно нуждается в подпитке, поэтому он сотрудничает с правительствами разных стран, когда дела у них заходят в тупик.
Edison Crane is the world's smartest man. Brilliant at everything. Here's @rafaalbuquerque's cover for #1 because he's brilliant at everything too... pic.twitter.com/K2Trlxw5Yp— Mark Millar (@mrmarkmillar) August 13, 2018
«Эдисон Крейн – самый умный человек на земле. Великолепен во всем»
Ах да, совсем забыли: в оккультных делах он тоже что-то смыслит, и раз уж секреты природы ему открываются один за другим, Крейна все сильнее манят вещи непознаваемые и сверхъестественные.
Also, here's a closer look at our variant cover from the master that is @zgryldrmm. Prodigy coming in December. Your new favourite character... pic.twitter.com/Odm4dFjQnV— Mark Millar (@mrmarkmillar) August 13, 2018
«Эдисон Крейн – самый лучший персонаж из всех, которых я создал за свою карьеру, - говорит Миллар. – И я счастлив, что мой гениальный приятель Рафаэль Альбукерке нарисует его похождения».
Предполагается, что Prodigy выйдет в формате комикса, а позже будет адаптирован в другом формате. Netflix пока держит его в тайне, но мы ставим на то, что это будет мультсериал: Castlevania, созданная другим знаменитым автором комиксов Уорреном Эллисом, неплохо поживает на стриминговом сервисе.
Напомним, что ранее Netflix опубликовала бук-трейлер к «Ордену магии» Марка Миллара – автора комиксов, по которым были сняты фильмы «Пипец» и Kingsman.