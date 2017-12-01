ТЕЛЕКРИТИКА

Netflix выпустил тизер нового сериала по мотивам скандального российского фильма

Культура
Компания Netflix опубликовала первый тизер своего нового проекта «Семь секунд», снятого по мотивам российского фильма «Майор», режиссера Юрия Быкова. Сериал рассказывает о протестах в городе Джерси между афроамериканцами и полицией после того, как полицейский тяжело ранил подростка.

Напомним, что в фильме «Майор» милиционер сбил семилетнего ребенка на глазах у матери.

Главные роли в сериале исполнят Клэр-Хоуп Эшити, Реджина Кинг и Бо Кнапп.

Премьера назначена на 23 февраля 2017 года.

Заглавное фото: comingsoon.net

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

12 главных сериальных премьер-2017

Культура

Киностудия Довженко выпускает фильм, над которым работала семь лет

Популярное на Телекритике



Культура

12 главных сериальных премьер-2017

Культура

Киностудия Довженко выпускает фильм, над которым работала семь лет

Дуся

Украинский телеканал облажался в соцсети

Культура

Как Oxxxymiron «порвал» киевскую публику