Netflix выпустил тизер нового сериала по мотивам скандального российского фильма

Компания Netflix опубликовала первый тизер своего нового проекта «Семь секунд», снятого по мотивам российского фильма «Майор», режиссера Юрия Быкова. Сериал рассказывает о протестах в городе Джерси между афроамериканцами и полицией после того, как полицейский тяжело ранил подростка.