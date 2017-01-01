Netflix выложил четвертый сезон сериала «Черное зеркало»

Четвертый сезон культового сериала «Черное зеркало» уже доступен для просмотра. Крупнейшая стриминговая телекомпания Netflix преподнесла своим клиентам и фанатам сериала настоящий новогодний сюрприз.

"Есть только один способ сказать «прощай» 2017 году. Шесть новых историй «Черного зеркала», стриминг прямо сейчас", – говорится в сообщении к трейлеру события. В ролике содержатся кадры из различных репортажей и событий 2017 года, которые пересекаются с кадрами из новых эпизодов сериала под новогодний хит группы ABBA «Happy New Year» – картина достаточно мрачная, ироничная и не совсем уж праздничная.

Для просмотра долгожданного сериала нужно всего лишь два условия – подписка на Netflix и знание английского языка.