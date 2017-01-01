Netflix выложил четвертый сезон сериала «Черное зеркало»

Долгожданный четвертый сезон сериала «Черное зеркало» уже в сети. Отличный подарок к Новому году, при условии, что вы знаете английский.
Четвертый сезон культового сериала «Черное зеркало» уже доступен для просмотра. Крупнейшая стриминговая телекомпания Netflix преподнесла своим клиентам и фанатам сериала настоящий новогодний сюрприз.
"Есть только один способ сказать «прощай» 2017 году. Шесть новых историй «Черного зеркала», стриминг прямо сейчас", – говорится в сообщении к трейлеру события. В ролике содержатся кадры из различных репортажей и событий 2017 года, которые пересекаются с кадрами из новых эпизодов сериала под новогодний хит группы ABBA «Happy New Year» – картина достаточно мрачная, ироничная и не совсем уж праздничная.
Для просмотра долгожданного сериала нужно всего лишь два условия – подписка на Netflix и знание английского языка.
«Черное зеркало» – научно-фантастический сериал-антология, который поднимает остросоциальные темы о поведении человека в мире технологий и возможном будущем. Эпизоды никак не связаны друг с другом – они описывают отдельно взятую ситуацию. «Черное зеркало» представляет из себя одновременно и сатиру на современность, и предупреждение об опасности продвинутых технологий в руках человека, что в итоге превращает антологию в мрачную, но захватывающую историю о возможном будущем.
Сериал является обладателем нескольких престижных премий, в частности Primetime Emmy Awards, IGN Awards, BAFTA Television Craft Awards и International Emmy Awards.