ТЕЛЕКРИТИКА

Netflix продлил сериал «Черное зеркало» на 5 сезон

Культура

В сети появился тизер нового сезона сериала.


Дата выхода нового сезона, количество серий и сюжет пока неизвестны.

«Черное зеркало» – научно-фантастический сериал-антология, который поднимает остросоциальные темы о поведении человека в мире технологий и возможном будущем. Эпизоды никак не связаны друг с другом – они описывают отдельно взятую ситуацию.

Сериал является обладателем нескольких престижных премий, в частности Primetime Emmy Awards, IGN Awards, BAFTA Television Craft Awards и International Emmy Awards.

Фото: скриншот youtube.com

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