Netflix продлил сериал «Черное зеркало» на 5 сезон

«Черное зеркало» – научно-фантастический сериал-антология, который поднимает остросоциальные темы о поведении человека в мире технологий и возможном будущем. Эпизоды никак не связаны друг с другом – они описывают отдельно взятую ситуацию.

Сериал является обладателем нескольких престижных премий, в частности Primetime Emmy Awards, IGN Awards, BAFTA Television Craft Awards и International Emmy Awards.

Фото: скриншот youtube.com