ТЕЛЕКРИТИКА

Netflix опубликовала страшные трейлеры к безобидным сериалам

Культура

Фейковыми хэллоуинскими трейлерами обзавелись «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Корона».


Накануне Хэллоуина Netflix выложила трейлер жизнеутверждающей комедии «Несгибаемая Кимми Шмидт», который делает из очаровательной главной героини опасную психопатку. Что ж, мы давно догадывались, что пребывание в тоталитарной секте могло сказаться на Кимми подобным образом, и даже надеялись, что такая линия событий получит развитие в финале сериала. «Она похожа на дочь Джокера и Харли», - пишет один из комментаторов.

Сериал о жизни британской царствующей семьи «Корона», в свою очередь, превратился в рассказ о привидениях – что-то вроде популярных в этом месяце «Призраков дома на холме» того же Netflix. Но часть зрителей, кажется, даже не поняла, что это не официальный трейлер третьего сезона.

Весенняя романтическая комедия «Будка поцелуев» тоже превратилась в молодежный хоррор – нечто наподобие «Кэрри». В комментариях циничные зрители уже пишут, что этому фильму и впрямь не помешало бы немного насилия.

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