Netflix опубликовала страшные трейлеры к безобидным сериалам

Накануне Хэллоуина Netflix выложила трейлер жизнеутверждающей комедии «Несгибаемая Кимми Шмидт», который делает из очаровательной главной героини опасную психопатку. Что ж, мы давно догадывались, что пребывание в тоталитарной секте могло сказаться на Кимми подобным образом, и даже надеялись, что такая линия событий получит развитие в финале сериала. «Она похожа на дочь Джокера и Харли», - пишет один из комментаторов.