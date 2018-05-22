«Ненасытная»: калорийные шутки с истекшим сроком годности

Создательница вышеупомянутой петиции призвала снять сериал с показа, потому что озвученная в нем формула «стройность – это магия» может спровоцировать волну расстройств пищевого поведения у юных девушек. «Возмещение ущерба после выпуска этого шоу […] будет более болезненным, чем потеря прибыли Netflix», – написала она.

Другие активистки разобрали трейлер сериала, в котором не нашлось ни одной детали, искупляющей его сомнительный синопсис. Патти теряет вес из-за того, что ей сломал челюсть бездомный, с которым она не поделилась шоколадным батончиком. Не удовлетворившись чудодейственным насилием со стороны одного мужчины, шоураннеры дали ей (уже худой и красивой) в проводники другого – Боба Армстронга (Даллас Робертс), который готовит девушек к конкурсам красоты и использует их как суррогат для исполнения собственных мечтаний. Наспех прилепленный силиконовый подбородок главной героини тоже никто не оценил. «Кто-либо из съемочной группы в своей жизни вообще видел полного человека?» – спрашивает блогер Либби Монаган. Но, как и в случае с другим проектом Netflix, от которого активисты просили оградить подростков, – сериала «13 причин почему» – приостанавливать выход сериала никто не стал. С 10 августа он стал доступен на стриминговой платформе с возрастной пометкой 16+.