Не только Джамала: 5 фильмов с победителями «Евровидения»

Сейчас, когда вся страна прильнула к телевизорам и напряженно следит за тем, как популярные певцы и певицы соревнуются за победу на «Евровидении», самое время обратиться к истории песенного конкурса и вспомнить, кто из победителей смог реализовать себя в кино.
Андре Клаво было сорок семь, когда он победил на конкурсе «Евровидения» – всего третьем по счету, который проходил в марте 1958 в Нидерландском Хилверсюме. (Француз Клаво выступал за Швейцарию.) Его называли «Принцем песни», что неудивительно: репертуар Клаво насчитывал ни много ни мало полторы тысячи номеров. Карьера певца закатилась в конце шестидесятых: на смену классическим шансонье сороковых пришло новое поколение, вдохновленное рок-н-роллом, и до конца своих дней Клаво прожил отшельником, появившись на публике всего единожды, в 1978 году – с песней, которая не снискала успеха.
Верный традиции поющих актеров, снимался в кино. Всего Клаво появился в двенадцати фильмах, включая две ленты с Луи де Фюнесом в главных ролях, но самой именитой картиной с участием певца стал «Французский канкан» великого Жана Ренуара. В этом фильме о том, как создавалось знаменитое кабаре «Мулен Руж», его партнерами по съемочной площадке стали не менее великие актеры Жан Габен и Мишель Пикколи, а воплощение французского шансона Эдит Пиаф сыграла роль популярной парижской певицы Эжени Бюффе.
Сам Клаво воплотил во «Французском канкане» образ композитора и певца Поля Дельме, автора популярных романсов своего времени и настоящей звезды Монмартра, доконавшей себя абсентом в возрасте всего лишь 42 лет. Сходство певца и актера с Дельме, скажем так, относительное. Главным было то, что Клаво стал одним из лучших исполнителей романсов Дельме своего времени, в чем вы легко можете убедиться сами: в ролике Андре Клаво появляется в кадре в 2:35.
Победительница 1969 года Лулу поехала на «Евровидение» уже сложившейся, довольно популярной певицей: эта «смешная девчонка» из Глазго выступала на сцене с пятнадцати лет. Дебютным и наиболее известным ее появлением в кино стала роль школьницы (разумеется, поющей в школьном бэнде – все же на дворе стояла эпоха гаражных групп) Барбары Пэгг по прозвищу «Бэбс» в фильме 1967 года «С любовью, учителю».
Это одна из немногих режиссерских работ писателя и сценариста Джеймса Клавелла, автора нашумевшего романа «Сёгун», экранизированного в 1980 году в виде мини-сериала с Ричардом Чемберленом (самый первый Джейсон Борн) и Тоширо Мифуне в главных ролях, а также сценария классического фильма ужасов «Муха» 1958 года.
«С любовью, учителю» – история чернокожего учителя, чью роль прекрасно сыграл «оскароносный» актер и дипломат Сидней Пуатье. Конечно же, к финалу картины безработный инженер, ставший от безнадеги учителем в школе для самых отпетых, самым волшебным образом перевоспитает школьных хулиганов в добропорядочных граждан. Кинокритики не простили фильму столь слащавый сюжетный ход, зато зрители проголосовали долларом, и с «С любовью, учителю» стал одним из прокатных хитов 1967 года. А через тридцать лет вышел римейк, в котором также снялись Пуатье и Лулу.
Стоит ли говорить, что заглавная песня также стала большим хитом. Кстати говоря, полгода назад этой песней на Saturday Night Live телезрители провожали в отставку Барака Обаму – правда, To Sir, With Love исполняла не Лулу, а Сесили Стронг.
«Евровидение» не стало высшей точкой в карьере Лулу: в 1974 году она спела титульную песню для девятого фильма «бондианы» «Человек с золотым пистолетом», в девяностые записывалась с популярным бойз-бэндом Take That, а в нулевых – дуэты с рыцарями сэром Полом Маккартни и сэром Элтоном Джоном. В данный момент работает ведущей на ВВС.
Когда Селин Дион взяла первое место на «Евровидении» в 1988 году, ей было всего двадцать – но, несмотря на молодость, Дион уже была звездой дома, в Канаде, и на французском рынке еще в подростковом возрасте. Победа на «Евровидении» открыла ей двери в американский шоу-бизнес и в кино.
Нельзя сказать, чтобы Селин Дион оказалась хорошей актрисой: единственная главная роль, в канадском мини-сериале 1991 года «Цветы на снегу», так и осталась ее единственной главной ролью – все прочие появления певицы на экране представляли собой камео. Но в отличие от камео, которые показывают Селин Дион во всем ее «звездном» блеске, в «Цветах на снегу» мы можем увидеть будущую эстрадную диву еще до того, как она превратилась в блондинку с ослепительной «голливудской» улыбкой.
Нельзя не отметить, что определенная скованность Селин Дион как драматической актрисы весьма удачно совпала с образом ее героини по имени Элиза Трудель – девочки, которая с самых ранних лет стала жертвой семейного насилия. Сериал основан на автобиографической книге самой Трудель, в которой описываются будни их безрадостного детства с сестрой Мадлен после смерти отца и появления в семье отчима. В Канаде «Цветы на снегу» стали заметным событием, высоко оцененным как зрителями, так и критиками.
В 1966 году на «Евровидении» победил Удо Юргенс, чью популярность в Австрии и Германии смело можно сравнить со славой Фрэнка Синатры в Америке. Как и Фрэнк Синатра, Юргенс активно работал в кино, но в деликатном вопросе выбора ролей скорее пошел по стопам Элвиса Пресли, который снимался в чем ни попадя. Даже при всем уважении к Королю рок-н-ролла ни одного приличного фильма с его участием вспомнить нельзя – чего не скажешь о Синатре.
По большей части Юргенс снимался в дурацких музыкальных комедиях и мюзиклах, и если в шестидесятых еще мелькал на больших экранах, то начиная со следующего десятилетия уже прочно осел на телевидении.
Впрочем, один из фильмов с участием именитого шансонье, который стал одним из символом немецкой песни – итальянская «Война банд» 1966 года (в Германии прокатывался под названием «Семнадцать лет, белые волосы»), сейчас представляет определенный интерес как документ своего времени. История рок-гитариста в исполнении Рики Шейна, который потерял любимую девушку в разборках конкурирующих банд мотоциклистов, еще полвека назад смотрелась попросту чудовищно, но с позиций дня сегодняшнего выглядит вполне себе ностальгически и в чем-то даже трогательно. (Вы можете увидеть фрагмент фильма по ссылке: Юргенс появляется в кадре в 3:59.)
Впрочем, самое главное то, что из всех героев нашей подборки Удо Юргенс оказался единственным, кто не только сыграл в кино, но и сам стал героем художественного фильма. В 2011 году, за три года до смерти шансонье, в день его рождения на экраны вышел телевизионный фильм «Человек с фаготом», в котором рассказывалось о трех поколениях семьи Бокельманов: отце и деде Юргенса (который, кстати говоря, до 1914 года руководил крупным банком в Москве), и о начальном этапе карьеры самого Удо.
Критики высоко оценили игру малоизвестного у нас актера Давида Ротта, сыгравшего Юргенса в юности, а в 2012 «Человек с фаготом» получил главный приз Deutscher Fernsehpreis-2012 как лучший мини-сериал года.
Прошлогодняя победительница «Евровидения» Джамала появилась на киноэкранах еще в 2013 году, в фильме Олеся Санина «Поводырь». Джамала сыграла эпизодическую роль актрисы и певицы драматического театра в Харькове Ольги Левицкой, исполнив в кадре песню You're My Thrill. Собственно, Джамале и не приходилось особо играть, достаточно было оставаться перед камерами самой собой – то есть популярной певицей, которая исполняет роль дивы.
Писать подробно об этом фильме особой нужды нет. Во-первых, «Поводыря» и так видели все, кто интересуется текущим положением дел в украинском кино. Во-вторых, «Телекритика» уже писала об этом фильме в статье, посвященной отечественным претендентам на американский «Оскар».
Куда интереснее, как будет складываться дальнейшая карьера Джамалы в кино: через неделю в прокат выходит новый фильм Ахтема Сейтаблаева «Чужая молитва», в котором звучат песни в ее исполнении. Кроме того, на подходе фэнтези «Полина», снятое в копродукции с Бельгией и Францией. Режиссер Элиас Барко, получивший шесть лет назад главный приз Одесского кинофестиваля за циничную черную комедию «Убейте меня, пожалуйста», снимал этот фильм в 2015 году в Украине с оператором Люка Бессона Тьери Арбогастом. Причем наряду с французскими актерами в «Полине» снялись и наши – спортсмен Василий Вирастюк, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий и певица Джамала.
Что из этого получилось – увидим, когда фильм выйдет на экраны.