Не только Джамала: 5 фильмов с победителями «Евровидения»

Андре Клаво было сорок семь, когда он победил на конкурсе «Евровидения» – всего третьем по счету, который проходил в марте 1958 в Нидерландском Хилверсюме. (Француз Клаво выступал за Швейцарию.) Его называли «Принцем песни», что неудивительно: репертуар Клаво насчитывал ни много ни мало полторы тысячи номеров. Карьера певца закатилась в конце шестидесятых: на смену классическим шансонье сороковых пришло новое поколение, вдохновленное рок-н-роллом, и до конца своих дней Клаво прожил отшельником, появившись на публике всего единожды, в 1978 году – с песней, которая не снискала успеха.

Верный традиции поющих актеров, снимался в кино. Всего Клаво появился в двенадцати фильмах, включая две ленты с Луи де Фюнесом в главных ролях, но самой именитой картиной с участием певца стал «Французский канкан» великого Жана Ренуара. В этом фильме о том, как создавалось знаменитое кабаре «Мулен Руж», его партнерами по съемочной площадке стали не менее великие актеры Жан Габен и Мишель Пикколи, а воплощение французского шансона Эдит Пиаф сыграла роль популярной парижской певицы Эжени Бюффе.

Сам Клаво воплотил во «Французском канкане» образ композитора и певца Поля Дельме, автора популярных романсов своего времени и настоящей звезды Монмартра, доконавшей себя абсентом в возрасте всего лишь 42 лет. Сходство певца и актера с Дельме, скажем так, относительное. Главным было то, что Клаво стал одним из лучших исполнителей романсов Дельме своего времени, в чем вы легко можете убедиться сами: в ролике Андре Клаво появляется в кадре в 2:35.