ТЕЛЕКРИТИКА

Не прошло и трех лет: телеканал «1+1» начал съемки исторического фильма «Черный ворон»

Культура

Это как раз тот случай, когда зрители и ценители одноименной книги Василия Шкляра уже и вправду заждались. Ленту «Черный ворон» телеканал «1+1» снимает второй год, сначала – под руководством Олега Туранского, а вскоре теплое режиссерское кресло отдали Тарасу Ткаченко («Гнездо горлицы»). И тут, кажется, процесс пошел.


Буквально на днях стало известно, что «ТЕТ Продакшн» по заказу телеканала «1+1» все-таки начал съемки полнометражной исторической драмы «Черный ворон». К слову, проект реализуется при поддержке Государственного агентства по вопросам кино и планируется к показу в кинотеатрах Украины. А вот когда – это пока держат в тайне.

А вот и подтверждение тому, что съемки и вправду начались.

Фото: пресс-служба «1+1»

«Экранизация «Черного ворона», конечно, будет отличаться от книги, но мы обязательно будем придерживаться идеологических взглядов автора. В работе над лентой мы сотрудничаем с Василием Шкляром и ожидаем его в ближайшее время на съемочной площадке. Тема произведения – очень актуальна для Украины сегодня. Когда автор писал книгу, было только предчувствие войны, развернувшейся сейчас на Востоке. Мы же в фильме расскажем историю глазами современного человека, в чьей стране пылает война. Надеемся, что история, которую мы снимаем, объединит всю страну», – отметил режиссер Тарас Ткаченко.

Режиссер Тарас Ткаченко на съемочной прощадке

Фото: пресс-служба «1+1»

Также режиссер рассказал о том, как прошел первый съемочный день, и об исторических местах, которые зрители увидят в картине:

«В первый съемочный день творческая группа работала на локации под Киевом, но зрителей также ждут другие узнаваемые исторические места. Например, мы будем воспроизводить Мотронинский монастырь, ставший центром сопротивления повстанцев в прошлом веке. Также планируются съемки недалеко от Переяслава-Хмельницкого. Лента насыщена масштабными батальными сценами, к которым, конечно, привлекаются каскадеры. Однако уже в первый съемочный день один из актеров захотел выполнять сложный трюк самостоятельно, и у него это получилось очень органично», – отметил Тарас Ткаченко.

Генеральный директор «1+1» Александр Ткаченко, писатель Василий Шкляр и Тарас Ткаченко

Фото: пресс-служба «1+1»

Сценаристом фильма стал Тарас Антипович, оператор постановщик – Александр Кришталович. Исполнительные продюсеры – Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Генеральный продюсер фильма – Александр Ткаченко.

Напомним, роман «Залишенець. Чорний ворон» Василия Шкляра воспроизводит одну из страниц отечественной истории – борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. На их черном боевом флаге было написано: «Воля України або смерть». В 1921 году четырехлетняя война, которую Россия развязала против Украинской Народной Республики, закончилась. Однако вооруженная борьба еще много лет длилась почти на всей территории Украины. Повстанцы Холодного Яра отчаянно сопротивлялись советской оккупации, боролись за свободу украинского народа, жертвуя собственной жизнью. Роман разошелся тиражом в 300 тысяч экземпляров.

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