Не прошло и трех лет: телеканал «1+1» начал съемки исторического фильма «Черный ворон»

Также режиссер рассказал о том, как прошел первый съемочный день, и об исторических местах, которые зрители увидят в картине:

«В первый съемочный день творческая группа работала на локации под Киевом, но зрителей также ждут другие узнаваемые исторические места. Например, мы будем воспроизводить Мотронинский монастырь, ставший центром сопротивления повстанцев в прошлом веке. Также планируются съемки недалеко от Переяслава-Хмельницкого. Лента насыщена масштабными батальными сценами, к которым, конечно, привлекаются каскадеры. Однако уже в первый съемочный день один из актеров захотел выполнять сложный трюк самостоятельно, и у него это получилось очень органично», – отметил Тарас Ткаченко.