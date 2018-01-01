«Не от мира сего»: как Oxxxymiron баттлит против СМИ

16 декабря в киевском «Дворце спорта» состоится сольный концерт рэпера Oxxxymiron. Он уже по праву считается одним из главных русскоязычных артистов современности. Его альбомы не сходят с первых строчек различных топов, его новые релизы ждут как второе пришествие Христа, а его баттлы набирают рекордное число просмотров.
Oxxxymiron VS СМИ
История взаимоотношений рэпера со СМИ особо показательна на примере эпопеи несостоявшегося эфира с Дудем.
Напомним, в марте этого года главный редактор сайта Sports.ru Юрий Дудь запустил свое шоу на YouTube. За неполный год своего существования канал набрал 2,1 млн подписчиков и 156 млн просмотров. Несмотря на то, что Дудь ставит своим гостям не самые приятные вопросы – сколько зарабатывает герой, с кем спит и так далее, сотни селебритис хотели бы попасть к нему на интервью. При этом сам Дудь все это время безрезультатно пытался затащить к себе на разговор Оксимирона. Между тем, рэпер оказался не так-то прост: он регулярно отказывался от приглашений.
Причем хитрый выпускник Оксфорда Оксимирон, знающий толк в самопиаре, признался в этом сам, написав у себя в Twitter после исторического баттла с Гнойным: "Я просто не шибко понимаю смысл в интервью. Я вам его в твиттере дам, надо лишь время назначить". После чего принялся отвечать на вопросы подписчиков.
Подписчики, само собой, сразу же посоветовали ему сходить к Дудю, хотя бы в целях раскрутки, ведь осенью Оксимирон планировал собрать «Олимпийский» – самую большую концертную площадку России (и собрал, кстати). "Это да. Но если бы я так мыслил, то хотя бы заготовил трек для релиза сразу после баттла, так как это разумно. А у меня всегда хаос царит", – ответил музыкант.
На концерте в Санкт-Петербурге Оксимирон еще раз вернулся к этой теме и объяснил, что не только не боится провокационных вопросов, но и брать его «на слабо» тоже особого смысла нет.
"Вы можете спросить все, что угодно, если я не захочу, то не буду отвечать. Я не пошел к нему, потому что он так подавал эту тему, мол нам это нужно, чтобы собрать «Ледовый» и «Олимпийский». Что мы видим? Я единственный, кто к нему не пошел, но мы все равно все собрали", – заявил рэпер со сцены.
Вряд ли умненький Дудь вообразил, что музыканту не обойтись без его помощи. Скорее, он решил вспомнить слова самого Оксимирона, который на баттле с Johnyboy (кстати говоря, самом просматриваемом в мире – 40 млн просмотров) честно предупредил рэперов, которые вызывают его на баттл: "Я приду и тебя разъ*бу, но тогда, когда мне это будет выгодно". Вот журналист и решил намекнуть артисту, что пора. Но даже такая уловка не сработала.
Как вы заметили, Мирон не привык церемониться с журналистами. Например, сразу после того самого баттла с Гнойным он должен был дать интервью журналу SNC о своем новом мерче. Текст был согласован, но рэпер в последний момент отменил публикацию. Журналисты в ответ написали ироничный пост о том, что раз Оксимирон так поступил – ну что же, в таком случае лучше они купят новый свитшот «Антихайп» от Гнойного. В ответ Мирон разразился сразу несколькими твитами, в которых обвинил медиа в том, что их представителей интересуют исключительно просмотры и тиражи.
«Oxxxymiron ставит сотрудников медиа в один ряд со всем, что не любит и что доставляет ему дискомфорт»
"Популярные рэперы для вас взаимозаменяемы, никакого искреннего интереса там нет, поэтому нет его и у нас. СМИ не делают карьеру рэпера, даже если вам так кажется. Ее делают слушатели и общение с ними, соцсети, субкультурные медиа, концерты и YouTube. И это еще большой вопрос, кто кого кормит. Думаю, сегодня рэп кормит СМИ. Если завтра все СМИ разом перестанут освещать рэп, мало что изменится. Вы не особо важны", – написал он.
Отношение Оксимирона к СМИ можно выразить одной строчкой из его трека «Песенка Гремлина»: "Жополизы, недруги, журналисты, первые компромиссы, лейблы-монополисты". Спасибо, парень, мы тоже тебя очень любим.
Куда все же Oxxxymiron приходил?
"За два года я отказался от большего количества коммерческих предложений, чем тебе когда-либо поступало", – говорит Оксимирон в баттле с рэпером Дуней и перечисляет, какими эфирами побрезговал. Оксимирон и правда очень редко дает интервью. Все случаи его общения с журналистами четко прослеживаются по целям: ради денег, ради рекламы и ради рэпа.
Ради денег. В уже упомянутом баттле с Дуней рэпер сообщил, что отшивал даже программу «Вечерний Ургант», но уже через какое-то время пришел туда (и это было единственное его появление на ТВ). Почему? Нестрашную тайну раскрыл заклятый дружок Гнойный, который как раз не стесняется общаться с журналистами: "[Мирон] отказывался от коммерческих предложений, пока не дождался самого жирного".
Оксимирону интересно говорить с теми, кто в теме рэп-культуры и будет спрашивать у него об истории хип-хопа, главных исполнителях и технике жанра, а не о том, сколько он зарабатывает и с кем спит. Поэтому он скорее окажется в гостях у локального медиа любителей хип-хопа, чем даст интервью мегапопулярному Юрию Дудю.