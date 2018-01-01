«Не от мира сего»: как Oxxxymiron баттлит против СМИ

Причем хитрый выпускник Оксфорда Оксимирон, знающий толк в самопиаре, признался в этом сам, написав у себя в Twitter после исторического баттла с Гнойным: "Я просто не шибко понимаю смысл в интервью. Я вам его в твиттере дам, надо лишь время назначить". После чего принялся отвечать на вопросы подписчиков.

Подписчики, само собой, сразу же посоветовали ему сходить к Дудю, хотя бы в целях раскрутки, ведь осенью Оксимирон планировал собрать «Олимпийский» – самую большую концертную площадку России (и собрал, кстати). "Это да. Но если бы я так мыслил, то хотя бы заготовил трек для релиза сразу после баттла, так как это разумно. А у меня всегда хаос царит", – ответил музыкант.

На концерте в Санкт-Петербурге Оксимирон еще раз вернулся к этой теме и объяснил, что не только не боится провокационных вопросов, но и брать его «на слабо» тоже особого смысла нет.

"Вы можете спросить все, что угодно, если я не захочу, то не буду отвечать. Я не пошел к нему, потому что он так подавал эту тему, мол нам это нужно, чтобы собрать «Ледовый» и «Олимпийский». Что мы видим? Я единственный, кто к нему не пошел, но мы все равно все собрали", – заявил рэпер со сцены.