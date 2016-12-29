Названы самые провальные фильмы года по версии The Hollywood Reporter

Эпическая голливудская картина «Бен Гур» режиссера из Казахстана Тимура Бекмамбетова возглавила список самых дорогостоящих провалов в кино в 2016 году по версии The Hollywood Reporter, сообщает Lenta.ru.

По мнению аналитиков, инвесторы потеряли на «Бен Гуре» около $120 млн. На производство ленты ее создатели потратили $110 млн плюс расходы на маркетинг. В мировом прокате картина собрала $94,1 млн, окупив 43% всех расходов.

На втором месте - фильм Стивена Спилберга «Большой и добрый великан». Он окупился на 64%, потери составили около $100 млн. На третьей строчке - «Боги Египта» Алекса Пройаса с убытком в $90 млн.

Также в рейтинг попали фильмы: «Союзники» Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котийяр (потери составили около $80 млн), «Охотники за привидениями» Пола Фига ($70 млн) и «Алиса в Зазеркалье» Джеймса Бобина (около $70 млн).

Напомним, в ноябре журнал Forbes опубликовал рейтинг самых провальных фильмов (то есть тех, которые не смогли окупить свой бюджет) текущего года. На первом месте оказалась лента о супергерое «Макс Стил», на втором - «Свободный штат Джонса» с Мэттью Макконахи, на третьем - музыкальная комедия «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся».