ТЕЛЕКРИТИКА

Названы лучшие фильмы 2017-го по версии кинокритиков США

Культура

Национальный совет кинокритиков США признал лучшим фильмом текущего года драму «Секретное досье» Стивена Спилберга, сообщается на сайте организации.

«Секретное досье» рассказывает о журналистах The New York Times и The Washington Post, опубликовавших в 1971 году секретные документы Пентагона о войне во Вьетнаме, что привело к противостоянию между властями и журналистами.

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Лучшими актером и актрисой признаны Том Хэнкс и Мэрил Стрип, которые исполняют в ленте главные роли. Лучшим режиссером названа Грета Гервиг за трагикомедию «Леди Птица» о жизни американских тинейджеров.

Уиллем Дефо, сыгравший в фильме «Проект Флорида», стал лучшим актером второго плана, по версии американских кинокритиков, а Лори Меткаф, снявшаяся в драме «Леди Птица», – лучшей актрисой второго плана. Прорывом года назван актера Тимоти Шаламе, исполнивший роль в картине «Зови меня своим именем».

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победил фильм «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона. А лучшим мультфильмом признан «Коко».

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