Названы лучшие фильмы 2017-го по версии кинокритиков США

Лучшими актером и актрисой признаны Том Хэнкс и Мэрил Стрип, которые исполняют в ленте главные роли. Лучшим режиссером названа Грета Гервиг за трагикомедию «Леди Птица» о жизни американских тинейджеров.

Уиллем Дефо, сыгравший в фильме «Проект Флорида», стал лучшим актером второго плана, по версии американских кинокритиков, а Лори Меткаф, снявшаяся в драме «Леди Птица», – лучшей актрисой второго плана. Прорывом года назван актера Тимоти Шаламе, исполнивший роль в картине «Зови меня своим именем».

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победил фильм «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона. А лучшим мультфильмом признан «Коко».