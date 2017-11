Названы лучшие фильмы 2017-го по версии кинокритиков США

Национальный совет кинокритиков США признал лучшим фильмом текущего года драму «Секретное досье» Стивена Спилберга, сообщается на сайте организации.

«Секретное досье» рассказывает о журналистах The New York Times и The Washington Post, опубликовавших в 1971 году секретные документы Пентагона о войне во Вьетнаме, что привело к противостоянию между властями и журналистами.