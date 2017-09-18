Названы лауреаты международной телепремии «Эмми»

В Нью-Йорке состоялась 45-я ежегодная церемония вручения премии международной академии телевизионных искусств и наук International Emmy.
В частности,лучшим актером признан британец Кеннет Брана за сериал «Валландер» о комиссаре Курте Валландере, а лучшей актрисой – британку Анну Фрил за сериал «Марчелла».
В номинации «Лучший драматический сериал» победил норвежская лента «Богатство», в категории «Лучший телефильм/минисериал» – французская драма «Не покидай меня». Британская телерадиокомпания BBC удостоилась награды в номинации «Лучший документальный фильм» за проект о беженцах Exodus: Our Journey to Europe.
В целом же, награду получили 11 лауреатов из восьми стран – США, Бельгии, Великобритании, Германии, Канады, Норвегии, Турции и Франции.