Названы книги года по версии «ВВС Украина»

Украинская служба ВВС признала победителем премии «Книга года BBC 2017» сборник рассказов «Земля потерянных, или маленькие страшные сказки» Екатерины Калитко, а в номинации «Детская книга года» – произведение «Комп и компания» Анны Коршуновой.
Авторы получат вознаграждение в размере 1 тыс. фунтов (в гривневом эквиваленте).
«Земля потерянных» – это размышления о человеке в обществе, о том, что каждая жизнь важна, о сложных и простых отношениях, о чувстве одиночества, о том, как много значат друг для друга люди.
"Она подчеркивает важность сохранять простое умение человеческого общения, достигать взаимопонимания между людьми с разным жизненным опытом, непохожей историей и ценностями", – отмечает редактор Европейского департамента ВВС Артем Лисс.
По словам члена жюри Светланы Пыркало, книга Анны Коршуновой «Комп и компания» – это замечательная история о том, как встать из-за компьютера и найти дружбу и приключения. "Это важный урок не только для детей, но и для их родителей, зависимых от социальных сетей", – добавляет она.
Напомним, победителями премии «Книга года BBC» в предыдущие годы становились произвдения Татьяны Малярчук «Забытье» (в 2016 году), «Дом в Бейтинг Холлоу» Василия Махно (в 2015-м), «Феликс Австрия» Софии Андрухович (в 2014-м).
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