Названы книги года по версии «ВВС Украина»

"Она подчеркивает важность сохранять простое умение человеческого общения, достигать взаимопонимания между людьми с разным жизненным опытом, непохожей историей и ценностями", – отмечает редактор Европейского департамента ВВС Артем Лисс.

По словам члена жюри Светланы Пыркало, книга Анны Коршуновой «Комп и компания» – это замечательная история о том, как встать из-за компьютера и найти дружбу и приключения. "Это важный урок не только для детей, но и для их родителей, зависимых от социальных сетей", – добавляет она.

Напомним, победителями премии «Книга года BBC» в предыдущие годы становились произвдения Татьяны Малярчук «Забытье» (в 2016 году), «Дом в Бейтинг Холлоу» Василия Махно (в 2015-м), «Феликс Австрия» Софии Андрухович (в 2014-м).