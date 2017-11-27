ТЕЛЕКРИТИКА

Названы книги года по версии «ВВС Украина»

Культура

Украинская служба ВВС признала победителем премии «Книга года BBC 2017» сборник рассказов «Земля потерянных, или маленькие страшные сказки» Екатерины Калитко, а в номинации «Детская книга года» – произведение «Комп и компания» Анны Коршуновой.

Авторы получат вознаграждение в размере 1 тыс. фунтов (в гривневом эквиваленте).

«Земля потерянных» – это размышления о человеке в обществе, о том, что каждая жизнь важна, о сложных и простых отношениях, о чувстве одиночества, о том, как много значат друг для друга люди.

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"Она подчеркивает важность сохранять простое умение человеческого общения, достигать взаимопонимания между людьми с разным жизненным опытом, непохожей историей и ценностями", – отмечает редактор Европейского департамента ВВС Артем Лисс.

По словам члена жюри Светланы Пыркало, книга Анны Коршуновой «Комп и компания» – это замечательная история о том, как встать из-за компьютера и найти дружбу и приключения. "Это важный урок не только для детей, но и для их родителей, зависимых от социальных сетей", – добавляет она.

Напомним, победителями премии «Книга года BBC» в предыдущие годы становились произвдения Татьяны Малярчук «Забытье» (в 2016 году), «Дом в Бейтинг Холлоу» Василия Махно (в 2015-м), «Феликс Австрия» Софии Андрухович (в 2014-м).

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