Нацсовет показал объем песен на украинском языке в эфирах радиостанций

Лидирует «Країна ФМ», а в аутсайдерах - «Радио Шансон» и KISS FM.
Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания представил результаты суточных мониторингов эфиров 14 радиостанций. Они были проведены на протяжении ноября 2016 – января 2017 года.
Нарушения зафиксированы только у «Радио Шансон» и KISS FM, они уже получали штрафы за несоблюдение квот. Лидер по количеству украиноязычных песен – «Країна ФМ» (100%), в первую тройку также входят радио «Промінь» и «Ера ФМ».
Согласно данным мониторинга, чаще всего украиноязычные песни крутят в период с 07:00 до 14:00.
Напомним, что 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о языковых квотах на украинских радиостанциях. Согласно документу, доля песен на украинском языке должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке – не менее 50%. Ровно через год квоты увеличатся: для песен они будут составлять 30%, а для передач – 55%. Еще через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.
Подробнее о квотах на украинские песни в радиоэфире читайте в нашем материале «Закон о квотах заставляет радиостанции продюсировать украинскую музыку, а слушателей – выключать приемник».