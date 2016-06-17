Нацсовет показал объем песен на украинском языке в эфирах радиостанций

Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания представил результаты суточных мониторингов эфиров 14 радиостанций. Они были проведены на протяжении ноября 2016 – января 2017 года.

Нарушения зафиксированы только у «Радио Шансон» и KISS FM, они уже получали штрафы за несоблюдение квот. Лидер по количеству украиноязычных песен – «Країна ФМ» (100%), в первую тройку также входят радио «Промінь» и «Ера ФМ».