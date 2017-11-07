Нардепы ввели налоговые и таможенные льготы для кино

Верховная Рада сегодня, 7 ноября, приняла законопроекты №3238-д и №3239-д, предусмотренные одобренным в марте законом о господдержке кинематографа и шедшие к нему «в пакете».Они призваны стимулировать производство фильмов и их распространение, сообщает LB.ua.

Так, законопроект №3238-д предусматривает, что до 1 января 2023 года освобождаются от НДС операции по поставке услуг по демонстрации и распространению национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных или озвученных на украинском языке. Ожидается, что это может привести к снижению стоимости билетов в кино.

Законопроект №3239-д отменяет до 1 января 2021 года пошлину на оборудование, ввозимое киностудиями для производства и демонстрации фильмов.

Кроме того, народные депутаты направили на повторное второе чтение законопроект №3240 о внесении сопутствующих изменений в Бюджетный кодекс (из этого же пакета).

Напомним, Верховная рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками 23 марта. Президент подписал закон в апреле.

В частности, документ направлен на поддержку как украинских, так и иностранных кинопроизводителей путем возвращения им 16,6% вложенных средств и 10% от расходов на актерские гонорары в Киеве/Севастополе и 4,5% в других населенных пунктах. Также он предусматривает защиту авторского права в сфере кинематографа. Так, согласно закону, пиратский контент должен быть заблокирован собственником сайта или провайдером услуг хостинга, если собственник сайта не совершает такую блокировку.