Режиссер байопика «Леся Українка. Узлісся» – о судьбе, сильных женщинах и конкуренции в кино

Сейчас мы делаем тизер – это своего рода разминка съемочной группы. Нужно притереться друг к другу, поскольку я здесь новый человек. Сложно находить стиль – иногда для этого нужны месяцы работы. Снимая свою первую картину, я работала два месяца, и после этого заново все начала.

Раньше с личностью Леси Украинки я была знакома настолько же, насколько все грузины – знала, что она жила у нас, что она скончалась в Сурами, что была революционеркой. Был такой себе застывший портрет на школьных стенах; есть еще очень хорошая скульптура Тамары Абакелия. Знала, что она болела туберкулезом – вот такие, очень общие, данные. Когда Юля (Синькевич, автор идеи и креативный продюсер фильма. – Ред.) предложила мне участие, я год отказывалась, потому что работала над другим проектом – при чем здесь вообще я? Но потом она задала вопрос: «А какое у вас отношение к Лесе Украинке?»

И я вдруг вспомнила, что когда мы снимали последнюю сцену фильма «Покаяние», где женщины идут к храму и звучит фраза «К чему дорога, если она не приводит к храму?», это была именно улица Леси Украинки. Вот такое странное, неожиданное и смешное совпадение. Я об этом сказала Юлии, но все-таки мы распрощались, я ответила «нет».