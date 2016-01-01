Начались съемки украинского исторического экшена «ЭКС»

Стартовал съемочный период полнометражного художественного фильма «ЭКС», который создается при поддержке Госкино, сообщает пресс-служба ведомства.

Сценарий боевика на историческую тематику «ЭКС» (означает «экспроприация»)основан на реальных событиях, которые происходят на Западной Украине в 1932-м году, когда революционная акция бойцов подпольной украинской организации против советской власти превращается в кровавую бойню.

"В последнее время мы стараемся сфокусировать государственную поддержку на жанровое кино, рассчитанное на широкую зрительскую аудиторию. Фильм «Экс» является ярким тому примером. По жанру это исторический экшн, и в нем уже на сценарном уровне очень качественно проработанное углубление в атмосферу того времени", - отметил на пресс-конференции глава Госкино Филипп Ильенко.

По словам автора сценария Ярослава Яриша, на создание сценария его вдохновило творчество Квентина Тарантино: "Мне понравился символизм в его творчестве, и хотелось написать что-то подобного характера об украинских революционерах".

Актерский составфильма еще полностью не утвержден. "Пока принцип такой - новые лица молодых, никому не известных, но талантливых актеров, которые в перспективе должны стать украинскими звездами", - добавил режиссер ленты Сергей Лысенко.

Выход фильма запланирован на начало 2018 года. Он является победителем 8-го конкурсного отбора Госкино. Его производство осуществляет компания «Т.Т.М.».

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