На ТВ выйдет и полнометражная, и сериальная версии «Киборгов»

У военной драмы «Киборги» режиссера Ахтема Сеитаблаева, которая 7 декабря выходит в прокат, есть телеверсия из четырех серий. Информация об этом появилась на «Укринформе».

"Вы обязательно увидите и сам фильм на телеканале «1+1», который является одним из наших партнеров. И четырехсерийную версию – тоже на канале «1+1» в следующем году", – сказала продюсер фильма Иванна Дядюра на пресс-конференции после пресс-показа.

По словам сценариста Натальи Ворожбит, изначально готовилась четырехсерийная версия, а уже из нее создавался полный метр. "Потому не вошло (в полный метр. – Ред.) где-то 60%. Я надеюсь, вы все это увидите в телеверсии", – добавила она.

Напомним, фильм «Киборги» посвящен украинским военным, оборонявшим Донецкий аэропорт. Поэтому его команда решила передать часть заработанного в прокате семьям погибших за аэропорт.

Лента является одним из победителей Восьмого питчинга Госкино. Сумма госфинансирования составила около 24 млн грн, а общая стоимость производства – около 48 млн грн.

Фото: liferead.media