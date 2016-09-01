«Без паніки»: на телеканале «Украина» стартует новое шоу

Продюсер и ведущий шоу – шоумен Александр Скичко. Вместе с ним вести программу будут психолог Наталья Холоденко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий.
Новое телешоу будет выходить в эфир раз в неделю вечером в будни. В эфире программы будут обсуждаться в легкой и ироничной форме самые актуальные и резонансные новости Украины и мира, а также нашумевшие посты в соцсетях.
Александр Скичко с 2015 года работает на телеканале «Украина». В его портфолио уже вошли такие проекты как: «Співай як зірка», марафон «Ночь Оскара», «Музична платформа України» и «Зірковий шлях».
«У меня три прекрасных соведущих, они очень типажные и совершенно разные. Изюминка нашего шоу – это Вадик, человек из народа. Он, как ваш сосед, – у него есть экспертное мнение по любому вопросу: будь то политика, будь то экономика. Сергей, в первую очередь, юморист. Во-вторых, типичный одессит. Женская половина, наш прекрасный цветочек, психолог Наталья – может не только дать свою экспертную оценку, но и метко пошутить, ведь у нее прекрасное чувство юмора», – комментирует Александр Скичко.
По словам Натальи Холоденко, кастинг на женскую роль в программе был масштабным: «Я сдала экзамен – среди большого количества женщин на кастинге выбрали именно меня. Хотя и был период сомнений, когда присматривались, получится у меня или нет. Я в любом случае надеюсь, что получится, и мне удастся быть органичной в компании таких прекрасных мужчин».
Сергей Середа поделился, как его пригласили на кастинг: «На одном из концертов канала "Украина" я за кулисами ждал, пока завершится выступление моей жены. Там ко мне подошел Саша и пригласил на кастинг проекта. Ну я и согласился».
Вадим Новицкий отметил, что ведущие не быстро нашли общий язык, привыкали долго друг к другу: «Посмотрим, как оно получилось, соведущие у меня очень классные. Зрителям стоит ориентироваться на хороший импровизационный юмор, у нас крутая команда».