ТЕЛЕКРИТИКА

На «Оскар» выдвинуты уже два фильма, созданные при поддержке Госкино

Культура

Ранее мы сообщали, что от Украины претендовать на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» будет «Донбасс», а теперь стало известно, что от Исландии в этой номинации выдвинута лента «Горная женщина: на войне».


Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украины. Как известно, при государственной поддержке с украинской стороны продакшном фильма занималась компания Solar Media Entertainment (продюсер Сергей Лавренюк).

Мировая премьера фильма прошла на «Неделе критики» Каннского кинофестиваля. Там лента удостоилась трех наград: авторского приза Prix SACD за музыку, зрительского Prix du Public и символической государственной премии от Ассоциации железнодорожников-кинематографистов – Grand Rail d'Or. Ассоциация Cinécole, в свою очередь, отдала создателям фильма приз Coup de Coeur, который вручается от имени преподавателей и учеников французских вузов.

Культура

«Горная женщина: на войне»: под булыжниками мостовой пусто

Напомним, что ранее украинско-итальянский фильм «Изи» режиссера Андреа Маньяни получил на Венецианском кинофестивале премию Kineo Diamond Award.

Фото: Solar Media Entertainment

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