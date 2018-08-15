На «Оскар» выдвинуты уже два фильма, созданные при поддержке Госкино

Ранее мы сообщали, что от Украины претендовать на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» будет «Донбасс», а теперь стало известно, что от Исландии в этой номинации выдвинута лента «Горная женщина: на войне».

Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украины. Как известно, при государственной поддержке с украинской стороны продакшном фильма занималась компания Solar Media Entertainment (продюсер Сергей Лавренюк). Мировая премьера фильма прошла на «Неделе критики» Каннского кинофестиваля. Там лента удостоилась трех наград: авторского приза Prix SACD за музыку, зрительского Prix du Public и символической государственной премии от Ассоциации железнодорожников-кинематографистов – Grand Rail d'Or. Ассоциация Cinécole, в свою очередь, отдала создателям фильма приз Coup de Coeur, который вручается от имени преподавателей и учеников французских вузов. Культура 15.08.2018 «Горная женщина: на войне»: под булыжниками мостовой пусто Напомним, что ранее украинско-итальянский фильм «Изи» режиссера Андреа Маньяни получил на Венецианском кинофестивале премию Kineo Diamond Award. Фото: Solar Media Entertainment