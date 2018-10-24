На кинофестивале в Германии покажут дюжину украинских фильмов

Всего в 28-м по счету фестивале в Коттбусе поучаствуют более чем 200 фильмов из стран Восточной и Центральной Европы.

Ранее сообщалось, что на «Оскар» выдвинуты уже два фильма, созданные при поддержке Госкино.

Фото: Mia Donna Павла Острикова