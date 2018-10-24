На кинофестивале в Германии покажут дюжину украинских фильмов

Завтра стартует фестиваль восточноевропейского кино в немецком Коттбусе. В его конкурсной программе короткометражных фильмов участвуют две украинские ленты.
Речь о фильме Mia Donna Павла Острикова и Int. Kitchen. Night Аркадия Непиталюка.
Фестиваль продлится с 6 по 11 ноября. Помимо конкурсной программы, запланирована также отдельная секция с украинскими фильмами Close up UA. В ее рамках покажут полнометражные картины «Брама» Владимира Тихого, «Червоный» Зазы Буадзе, «Киборги» Ахтема Сеитаблаєва, «Шляхетні волоцюги» Александра Березаня, «Тера» Никона Романченка, «Вулкан» Романа Бондарчука, 2020#desertedcountry Корнея Грицюка и «Война химер» Анастасии и Марии Старожицких. В числе короткометражек, которые запланированы к показу - «Кофе по кругу» Александра Солдатова, «Крокодил» Катерини Горностай, «Гвозди» Ахмеди-Эрнеса Сарихалила, «Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами» Даны Кавелиной, а также подборка «My Street Films Ukraine».
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Вот как описана украинская секция в каталоге фестиваля. «Киноиндустрия [Украины], которая успешно развивает связь с западноевропейским кинорынком, серьезно нарастила производство фильмов благодаря отточенной политике финансирования, но до сих пор не отошла от шока, связанного с приговором, который Россия вынесла режиссеру Олегу Сенцову – 20 лет заключения. Недавно (к слову, как и в России несколько лет назад) был создан фонд по продвижению патриотического кино: это фильмы для тяжелого времени, фильмы между «строительством нации» и национализмом, между критическим анализом и обретением коллективной идентичности. Фестиваль в Коттбусе приглашает вас открыть для себя историю и действительность одной из самых интересных стран Европы – а также понять ее противоречия». (Источник: официальный сайт FilmFestival Cottbus.)
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Всего в 28-м по счету фестивале в Коттбусе поучаствуют более чем 200 фильмов из стран Восточной и Центральной Европы.
Ранее сообщалось, что на «Оскар» выдвинуты уже два фильма, созданные при поддержке Госкино.
Фото: Mia Donna Павла Острикова