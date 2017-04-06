На «Де кіно» приедет Джонатан Виттейкер из New York Film Academy

Американский режиссер, соруководитель факультета режиссуры, виртуальной реальности и музыкальных видео в New York Film Academy Джонатан Виттейкер станет ключевым спикером второго дня, 23 сентября, фестиваля короткого метра «Де кіно. Эпизод 2», сообщает его пресс-служба.

Он расскажет о всех творческих выборах, которые делает режиссер, строя кадр, а также о том, что именно эти выборы сообщают аудитории языком визуального образа.

Кроме того, в этот день посетители фестиваля смогут первыми увидеть эксклюзивные сцены из фильма «Сторожевая застава» и пообщаться с режиссером Алексеем Смоляром и т.д.