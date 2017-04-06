На «Де кіно» приедет Джонатан Виттейкер из New York Film Academy

Американский режиссер, соруководитель факультета режиссуры, виртуальной реальности и музыкальных видео в New York Film Academy Джонатан Виттейкер станет ключевым спикером второго дня, 23 сентября, фестиваля короткого метра «Де кіно. Эпизод 2», сообщает его пресс-служба.
Он расскажет о всех творческих выборах, которые делает режиссер, строя кадр, а также о том, что именно эти выборы сообщают аудитории языком визуального образа.
Кроме того, в этот день посетители фестиваля смогут первыми увидеть эксклюзивные сцены из фильма «Сторожевая застава» и пообщаться с режиссером Алексеем Смоляром и т.д.
Просмотр конкурсной программы (54 короткометражные работы в пяти номинациях) состоится в этот день в 14:00. Фестивальный показ будет разделен на два блока с просмотром шорт-листов номинаций «Комедия» и «Вебизод» – в первом, и «Фильм на мобильный телефон», «Драма» и «Ужасы» – во втором.
С полной программой конкурсной и образовательной частей можно ознакомиться здесь.
Напомним, фестиваль «Де кіно» проводится уже во второй раз по совместной инициативе 1+1 Media и Film.ua Group. В этом году он пройдет 22-23 сентября в Киеве.
Фото: Пресс-служба «Де кіно»
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