На что не готов пойти ради карьеры Кристиан Бэйл

Говоря о роли столпа американской политики Дика Чейни, которого он сыграл в фильме Backseat, Бэйл поясняет, что хотел полностью перевоплотиться в знаменитого республиканца – независимо от его взглядов. «Я не хотел упражняться в иронии и через нее раскрывать свои собственные политические взгляды, превращая все в шутку. То, что я думаю, – совершенно неважно. Я – актер, я всего лишь сосуд для этого персонажа». Но есть тип персонажей, превращение в которых вызывает у Бэйла настоящий ужас.

«Недавно меня попросили сыграть в романтической комедии, и я подумал, что создатели фильма сошли с ума. Знаете, как на котов по вечерам иногда нападает безумие? Я решил, что с киностудией случилось что-то похожее. Не понимаю, как кому-то могло прийти в голову предложить мне романтическую комедию. Вот «Американский психопат» кажется мне очень веселым фильмом», – рассказывает актер. «Когда я читал книгу («Американский психопат» Бретта Истона Эллиса, – ред.), то смеялся вовсю. Мне не приходило в голову, что люди могут не видеть в ней сатиру».

Фильм «Недруги» с Кристианом Бэйлом вышел в американский прокат 22 декабря 2017 года. Выход Backseat запланирован на 2018 год.