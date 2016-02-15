На Берлинале покажут продолжение «На игле»

ОБ этом сообщает пресс-служба Берлинале.

В конкурс добавили фильмы «В одиночестве на ночном пляже» Хона Сан-су, «Бар» Алекса де ла Иглесиа, «Яркие ночи» Томаса Арслена, «Йоахим» Марсело Гомеса, «Мистер Лонг» Сабу, «Возвращение в Монток» Фолкера Шлендорфа, «Wild Mouse» Йозефа Хедера.

Вне конкурса также покажут «Дом вице-короля» Гуриндера Чадхи с Хью Бонневилем и Джиллиан Андерсон в главных ролях.

В рамках программы Berlinale Special Gala покажут «Однажды в Германии» Сэма Гарбарски, где сыграл Моритц Бляйбтрой, и «Во времена угасающего света» Матти Гешоннека с Бруном Ганцем.

Фестиваль будет проходить с 9 по 19 февраля.

