На базе фильма «Гнездо горлицы» создают сериал для ТВ

Украинская социальная драма «Гнездо горлицы» режиссера Тараса Ткаченко адаптируют для телевидения в формат сериала. Об этом рассказал в интервью информагентству УНН замглавы Госкино Сергей Неретин.

"Это мировая тенденция. Тот материал, который не вошел, домонтируется, и делается из него сериал", - сказал он.

По словам Неретина, в проекте «Гнездо горлицы» было снято очень много материала. "Но этот материал просто жалко выбрасывать, поэтому будет сериал на базе фильма. Это не совсем иная версия, она просто длиннее", - пояснил чиновник.

Напомним, фильм «Гнездо горлицы», основанный на реальных событиях и повествующий о жизни украинских женщин-заробитчанах в Италии, создавался при поддержке Госкино. В прокат он вышел 10 ноября 2016 года. За первый уикенд лента собрала более 550 тыс. грн.

Роли в фильме исполнили украинские и итальянские актеры Римма Зюбина, Виталий Линецкий, Николай Боклан, Александр Сизоненко, Максим Канюка, Лина Бернарди и Мауро Чиприани.

Подробнее о фильме можно узнать из программы «Аргумент-кино»: