На AMC стартовал сериал о пьянствующих алхимиках с сыном Курта Расселла

6 августа вышла первая серия «Ложи 49» – сериала о странном калифорнийском братстве, принявшем в свои объятия бестолкового экс-серфера по кличке Дад.
Сериал, созданный дебютантом Джимом Гэвином, расскажет о том, как после смерти отца и краха семейного бизнеса Дад пытается обрести смысл жизни. Местная масонская ложа, где собрались такие же неудачники, как он, обещает ему помочь – по пути приоткрыв пару-тройку алхимических тайн. «Сияющий рыцарь» ордена (по совместительству – продавец сантехники Эрни) наставит героя на путь истинный не без помощи регулярных пивных возлияний.
Продюсерами шоу выступили Питер Око («Офис»), Пол Джаматти («Миллиарды») и Дэн Кэри («В финале Джон умрет»). Компанию Уайетту Расселлу, сыгравшему главную роль, составят Соня Кэссиди («Люди»), Линда Эмонд («Олдбой») и Эрик Аллан Крамер («Майк и Молли»).
Завязка «Ложи 49» звучит не слишком многообещающе, но AMC – это не Netflix, где синопсис каждой оригинальной продукции должен звучать как конец света. Многие ли сюжеты этого канала поражали наше воображение своей изобретательностью до того, как мы все же решались посмотреть сами сериалы? Недавний «Диетлэнд» обещал быть прогрессивной комедией для галочки, а оказался одним из лучших юмористических сериалов года. Да что там, даже спин-офф «Во все тяжкие» до своего старта казался сомнительной затеей, а теперь мы без Сола жить не можем.
В общем, козырь AMC – безупречная реализация, и помочь им в этом должен Расселл, хорошо известный по роли в третьем сезоне «Черного зеркала» и давно вышедший из тени своих знаменитых родителей, Курта и Голди.