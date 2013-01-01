Мультфильм «Украденная принцесса» победил на фестивале в Ирландии

The Richard Harris International Film Festival основан в 2013 году в память об ирландском актере Ричарде Харрисе. Изначально программа ограничивалась лишь десятком фильмов, но сейчас включает больше сотни.

Напомним, что мультфильм «Украденная принцесса» пробыл в украинском прокате пять уик-эндов и собрал $1,37 млн, сумму для украинского продукта рекордную.