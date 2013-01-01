Мультфильм «Украденная принцесса» победил на фестивале в Ирландии

Триумф украинского фэнтези-мультфильма совпал с Международным днем анимации, который отмечается 28 октября – на Международном фестивале имени Ричарда Харриса в Лимерике (RHIFF) картина стала лучшей, обойдя южнокорейский боевик, канадскую драму о подростках и южноафриканский фильм о девушке, которая не может ходить после аварии, но мечтает пробежать марафон.
За звание лучшего полнометражного фильма на RHIFF соревновались фильмы «Убийцы внутри» (Южная Корея), «Гимн тинейджера-пророка» (Канада) и «Горнило» (ЮАР), но приз забрала «Украденная принцесса» Олега Маламужа. Это первая победа мультфильма на международном конкурсе, но, по мнению прокомментировавшего событие Филиппа Ильенко, далеко не последняя. Действительно, в апреле «Украденная принцесса» стала самым кассовым фильмом в истории украинского кино, а также покорила турецких и вьетнамских зрителей.
RHIFF-2018 проходил с 25 по 29 октября. На гала-церемонии награду приняла представительница украинского посольства в Ирландии Елена Шалопут.
The Richard Harris International Film Festival основан в 2013 году в память об ирландском актере Ричарде Харрисе. Изначально программа ограничивалась лишь десятком фильмов, но сейчас включает больше сотни.
Напомним, что мультфильм «Украденная принцесса» пробыл в украинском прокате пять уик-эндов и собрал $1,37 млн, сумму для украинского продукта рекордную.